Principessa D’Inventi di Sara Brillante | Recensione di Giuseppe Storti

Un libro davvero particolare e molto originale. Ennesimo lavoro della scrittrice Brillante, che già ha al suo attivo altre pubblicazioni. Un testo di poesie, di racconti e di perle, disseminate in pagine illustrate con disegni davvero notevoli. Le otto perle sono frasi di autori famosi e conosciuti della letteratura di tutti i tempi, tranne l’ultima. La poetessa, Brillante di nome e di fatto, tocca le corde più profonde dei cuori dei lettori con appassionati versi dove stile e metrica sono sapientemente miscelati con perfetto e melodico equilibrio. L’afflato poetico per la scrittrice piemontese è l’inizio di un percorso interiore, dopo un viaggio fascinoso e meraviglioso nelle stagioni della vita: dalla fanciullezza alla età adulta. Poesia e racconto si susseguono in un ritmo che tiene bloccata l’attenzione del lettore, che scorrendo le pagine, ritrova i suoi sogni, le sue aspettative: le sue speranze, tra buio, luce e chiaroscuri. Davvero un bellissimo libro, da leggere, gustandolo pagina dopo pagina; per assaporare ogni anfratto, anche quelli più nascosti del percorso tra anima e cuore. Percorso che se compiuto non può che fare bene a tutti Noi. L’ottava perla che chiude il libro è dell’autrice. Come dire: davvero una perla. Eccola: “La felicità, danza sul cuore come un lampo, nel suo stesso guizzo, muore.”

Libro super consigliato, in particolare ai romantici che seguono ancora le vie del cuore.

BIOGRAFIA

Sara Brillante, originaria di Ivrea nella provincia di Torino, ha iniziato il suo cammino professionale presso un concessionario Olivetti di zona per poi approdare a una società gestionale a livello nazionale con il ruolo di Trainer presso i clienti. Nonostante l’impegno nel campo tecnologico come sviluppatore e installatore software, Sara ha sempre coltivato la sua passione per la scrittura, inizialmente soltanto come hobby.

Nel 2020, con la pubblicazione della sua biografia “Io NON mi abbandono”, ha deciso di condividere con il mondo le sue esperienze e riflessioni più intime. Da allora, ha continuato a esplorare vari generi letterari, pubblicando poesie e racconti che mescolano realtà e fantasia, tra i quali “Dodici Rintocchi” pubblicato nel dicembre 2023 con Aurea Nox.

A seguire pubblica “Principessa D’inventi” nel dicembre 2024 con la Casa Editrice Atile Edizioni.