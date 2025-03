Primavera, Estratti Naturali e Innovazioni Tecnologiche per la cura della pelle. Filumè, Connubio tra Tecnologia e Natura| INTERVISTA

Filumè, Connubio tra Tecnologia e Natura|“Primavera, Estratti Naturali e Innovazioni Tecnologiche per la cura della pelle” | INTERVISTA di Roberta Cannata e Andrea Giostra.

1. Oggi abbiamo il piacere di presentare ai nostri lettori il Team di Esperti di Filumè, che ogni giorno regala consigli preziosi a tante Donne e non solo! Filumè nasce per prendersi cura della salute, della bellezza e delle diverse esigenze della pelle. Avete creato prodotti con estratti naturali e con l’aiuto di tecnologie innovative e rispettose dell’ambiente, con un’impronta green e cruelty free. Ci raccontate della vostra Azienda e del vostro Staff? Siamo entusiasti di presentarvi il Team di Esperti di Filumè, un’azienda che si distingue per la sua attenzione alla salute e alla bellezza della pelle. Fondata da una passione per l’innovazione e la sostenibilità, Filumè è una realtà che nasce in Sicilia, più precisamente nel distretto etneo, famoso per la sua ricerca e sviluppo di prodotti naturali, come quelli derivanti dal fico d’india. La nostra missione è quella di combinare la scienza con la natura, creando prodotti di alta qualità che sfruttano le proprietà benefiche degli ingredienti naturali, tra cui l’Opuntia ficus-indica, o fico d’india, che rappresenta il cuore della nostra linea. Il nostro approccio, fortemente legato alla sostenibilità, ci porta a selezionare materie prime naturali e biologiche, in molti casi derivate da coltivazioni responsabili e metodi che rispettano l’ambiente. Un altro aspetto che ci rende unici è l’utilizzo di tecnologie innovative per l’estrazione dei principi attivi, che ci consente di ottenere formule altamente efficaci, senza compromettere la qualità e la purezza degli ingredienti. Filumè non è solo un marchio, ma una filosofia che si riflette nei valori che portiamo avanti ogni giorno: il rispetto per la natura, l’innovazione costante e un impegno deciso verso la sostenibilità.

Siamo orgogliosi di offrire una linea di prodotti che, grazie all’impiego di ingredienti naturali come la bava di lumaca, l’olio di argan e il bergamotto, aiutano a nutrire e proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali, garantendo risultati concreti e visibili. Inoltre, ogni nostra creazione è cruelty-free, perché crediamo fermamente che la bellezza non debba mai venire a spese degli animali. Il nostro team è composto da esperti e professionisti appassionati, che collaborano sinergicamente per sviluppare soluzioni efficaci, sicure e rispettose dell’ambiente. Ogni giorno lavoriamo per offrire supporto e consigli utili alle nostre clienti, affiancandole nel loro percorso di cura della pelle, con la certezza che ogni prodotto Filumè rispecchi i nostri valori di eccellenza e responsabilità. Siamo un’azienda che guarda al futuro, impegnandosi non solo a soddisfare le esigenze della pelle, ma anche a fare la differenza per l’ambiente e la salute globale, un passo alla volta.

2. Avete formulato prodotti “Dermocosmetici” con caratteristiche specifiche molto più efficaci rispetto alle semplici creme non sempre attive nel penetrare e raggiungere il derma, lo strato più profondo della pelle. Che cosa sono i Dermoceutici? I dermoceutici sono una categoria avanzata di prodotti dermocosmetici che combinano l’efficacia dei trattamenti cosmetici con innovazioni tecnologiche per agire più in profondità nella pelle. A differenza dei cosmetici tradizionali, che agiscono principalmente sulla superficie, i dermoceutici sono formulati per penetrare fino al derma, lo strato più profondo della pelle, dove sono in grado di trattare le cause alla base degli inestetismi cutanei, garantendo risultati superiori e duraturi. La differenza fondamentale tra un dermoceutico e un semplice cosmetico è che il primo non si limita a migliorare l’aspetto esteriore della pelle, ma promuove una cura profonda e duratura, mirando alla salute della pelle nel suo complesso. Grazie a tecnologie avanzate, i principi attivi contenuti nei dermoceutici vengono incapsulati in sistemi che ne facilitano il trasporto attraverso la barriera cutanea, permettendo ai benefici di essere progressivamente rilasciati nelle strutture più interne della pelle. Un esempio concreto di questa innovazione è l’olio secco Filumè, un prodotto che grazie alla sua formulazione avanzata consente una rapida penetrazione ed è in grado di attraversare facilmente lo strato superficiale per raggiungere il derma, in modo che l’efficace azione dei principi attivi garantisca così risultati visibili e duraturi. In NovaBioAge, siamo convinti che la sinergia tra natura e scienza sia la chiave per creare prodotti dermoceutici efficaci e sicuri. La nostra ricerca e sviluppo si concentra proprio su questo, combinando ingredienti naturali di alta qualità con tecnologie all’avanguardia per offrire soluzioni avanzate nella cura della pelle.

3. La Primavera, la stagione ideale per una perfetta Skincare, stimolare il rinnovamento fisiologico del corpo, rigenerare la pelle e prepararla al primo sole. Tra i vostri ingredienti naturali utilizzate gli estratti di cladodi e semi di “Opuntia ficus indica”, gli oli di Argan, di vinaccioli e di sesamo, la Bava di Lumaca, l’Acido Ialuronico, il Collagene, il gel di Aloe Vera e il Burro di Karitè. Ci preparate una Beauty Routine esclusiva sui fototipi di pelle più comuni? Con l’arrivo della primavera, è essenziale prendersi cura della pelle, stimolando il rinnovamento e proteggendola dal sole. Ecco una routine su misura per i principali fototipi di pelle, utilizzando i prodotti Filumè:

Mattina: Detergente delicato, Siero Viso Filumè, Crema Viso Filumè e protezione solare.

: Detergente delicato, Siero Viso Filumè, Crema Viso Filumè e protezione solare. Sera: Doppia detersione, Siero Viso Filumè, Crema Viso Filumè e Siero Concentrato anche sul décolleté,

Per una cura completa della pelle, consigliamo di non dimenticare di includere una routine di bellezza per il corpo, essenziale in primavera per mantenere la pelle morbida, idratata e sana, utilizzando questi prodotti:

Olio Secco Corpo Filumè, che è composto da una miscela pregiata di oli profumati che idratano la pelle in profondità, mantenendola morbida e levigata.

, che è composto da una miscela pregiata di oli profumati che idratano la pelle in profondità, mantenendola morbida e levigata. Siero Concentrato Filumè , che aiuta a veicolare i principi attivi in profondità, lavorando in sinergia con l’Olio Secco Corpo per massimizzare i benefici, migliorando l’elasticità e la texture della pelle.

, che aiuta a veicolare i principi attivi in profondità, lavorando in sinergia con l’Olio Secco Corpo per massimizzare i benefici, migliorando l’elasticità e la texture della pelle. In particolare, con l’avvicinarsi dell’estate e della bella stagione è indicato il pratico e innovativo Olio Secco Cellulite Filumè, per agire sui fattori che causano gli inestetismi della cellulite, favorendo una pelle più compatta e tonica. L’olio secco ha una formula leggera e rapida da assorbire, che nutre e migliora l’aspetto della pelle.

Con l’uso di questi prodotti, puoi ottenere una pelle più liscia, tonica e ben idratata, che affronta le sfide della stagione estiva, proteggendola dal sole e dai danni ambientali. Per chi è sempre in movimento o in vacanza, i pratici formati Portable sono perfetti. Questi formati sono economici, sostenibili (ricaricabili e con packaging riciclabili) e permettono di non interrompere la tua routine anche fuori casa.

4. I Top di Gamma di Filumè che non devono mancare nel nostro beauty case?

Filumè offre una linea di prodotti innovativi che combinano ingredienti naturali e tecnologia avanzata per la salute della pelle. Tra i top di gamma Filumè essenziali come must-have nel beauty case ci sono:

L'Olio Secco Filumè, che grazie alla sua formulazione leggera e a rapido assorbimento, idrata intensamente senza lasciare residui. Contiene oli preziosi come quello di Opuntia ficus indica, che combatte i radicali liberi e stimola collagene e rigenerazione cellulare; l'olio di Argan, che elasticizza; l'olio di sesamo, che nutre e agisce come anti-age; e l'olio di vinaccioli, un potente antiossidante. Grazie alla sua texture innovativa, è ideale per la beauty routine quotidiana, apportando idratazione e morbidezza, ed è perfetto anche come lenitivo post-depilazione.

, che grazie alla sua formulazione leggera e a rapido assorbimento, idrata intensamente senza lasciare residui. Contiene oli preziosi come quello di Opuntia ficus indica, che combatte i radicali liberi e stimola collagene e rigenerazione cellulare; l’olio di Argan, che elasticizza; l’olio di sesamo, che nutre e agisce come anti-age; e l’olio di vinaccioli, un potente antiossidante. Grazie alla sua texture innovativa, è ideale per la beauty routine quotidiana, apportando idratazione e morbidezza, ed è perfetto anche come lenitivo post-depilazione. L’Olio Secco Cellulite Filumè è un trattamento mirato per combattere la cellulite, grazie a una formula in olio a rapido assorbimento idrata senza lasciare residui untuosi. Contiene estratti attivi che favoriscono la circolazione sanguigna, migliorando l’elasticità della pelle, riducendo gli inestetismi della cellulite grazie alla loro azione vasoattiva e termogenica e rendendola più tonica e liscia. La texture innovativa permette un’applicazione pratica, ideale anche prima o dopo l’attività fisica. Può essere utilizzato due volte al giorno su cosce e glutei.

è un trattamento mirato per combattere la cellulite, grazie a una formula in olio a rapido assorbimento idrata senza lasciare residui untuosi. Contiene estratti attivi che favoriscono la circolazione sanguigna, migliorando l’elasticità della pelle, riducendo gli inestetismi della cellulite grazie alla loro azione vasoattiva e termogenica e rendendola più tonica e liscia. La texture innovativa permette un’applicazione pratica, ideale anche prima o dopo l’attività fisica. Può essere utilizzato due volte al giorno su cosce e glutei. ll Siero Concentrato Filumè, ideale per collo, décolleté e corpo. Formulato con Acido Ialuronico a doppia azione e Collagene, offre un’intensa idratazione e rimpolpa la pelle, penetrando in profondità grazie alla sua texture leggera e acquosa. L’acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare agisce sia in superficie che negli strati profondi della pelle, migliorando l’efficacia dei prodotti applicati successivamente. Stimola la produzione di collagene, riducendo le rughe e rendendo la pelle più elastica, compatta e morbida.

5. State esportando la filosofia di Filumè e il made in Italy dei prodotti anche all’estero, in quali paesi siete presenti? Volete darci qualche anteprima e novità? Filumè sta attualmente valutando l’espansione verso altri Paesi europei, con l’intenzione di collaborare con importanti catene farmaceutiche e distributori locali. Questo progetto mira a portare i benefici dei suoi prodotti innovativi, che combinano la potenza della natura e della tecnologia, a una clientela più ampia, soddisfacendo le diverse esigenze della pelle in modo personalizzato e altamente efficace. L’azienda sta lavorando attentamente per selezionare i partner giusti e garantire che il processo di distribuzione rispecchi i suoi standard di qualità e attenzione al cliente.

Sebbene i dettagli siano ancora in fase di definizione, non appena i progetti avranno preso una forma concreta e operativa, forniremo un aggiornamento puntuale per tenere informati i nostri clienti e i partner commerciali. Restate connessi per le novità future!

6. Mens Sana in Corpore Sano! Se doveste consigliare ai nostri lettori 3 libri da leggere e 3 film da vedere, letture e film per la salute e il benessere del nostro corpo e della nostra mente?

Come libri da leggere per migliorare la salute e il benessere del corpo e della mente consigliamo: “Il corpo non mente” di Alice Miller, “La mente è il corpo” di Deepak Chopra e “L’arte di prendersi cura di sé” di Christophe André. Per quanto riguarda i film consigliamo “La ricerca della felicità”, “Patch Adams” e recentemente “Pain Hustlers – il business del dolore”

7. Ricordiamo alle nostre lettrici e lettori dove chiedere una consulenza gratuita dal vostro Team di Esperti?

Certo. Ricordiamo a tutte le nostre lettrici che possono chiedere una consulenza gratuita all’Esperto Online comodamente dal proprio mobile o computer! Basta visitare il sito Filumè https://filume.it/ qui e inserire la propria domanda nel form dedicato. Il nostro Team di Esperti risponderà direttamente e con professionalità, offrendo le informazioni e i consigli di cui hai bisogno. Approfitta di questa opportunità per ricevere consigli personalizzati! I prodotti della linea Filumè si possono acquistare nelle farmacie, online e sul sito Filume.it

