Preslava Krasteva (LVA):  è uscito il video di “Party”

Preslava Krasteva (LVA) è un’artista elettronica bulgara che osa spingersi oltre i confini, il cui mondo sonoro fonde Electro-Ambient, Dark Pop, texture cinematografiche, Neo-Soul e Avant-Pop in qualcosa di completamente suo.

Come cantante, autrice, produttrice e compositrice per film, evoca paesaggi sonori immersivi intrecciati con droni cupi, texture glitchate e strati vocali inquietanti, spesso attingendo ad antichi canti bulgari per veicolare una profonda risonanza ancestrale. Questa miscela di toni caldi e profondi e arrangiamenti vocali multi-traccia crea un’atmosfera complessa e misteriosa che la contraddistingue.

Il controllo vocale interattivo e il riconoscimento vocale tramite il software di progettazione del linguaggio grafico MAX/MSP sono alcuni dei suoi pionieristici successi accademici presso la University of West London, a dimostrazione di un ulteriore impulso creativo e tecnico per risultati sonar innovativi. I concetti artistici audiovisivi di LVA incorporano audaci messaggi politici che affrontano questioni legate alla pornificazione della cultura e della società, al potere dell’intelligenza collettiva e ai pericoli del futurismo reattivo.

Tra le sue influenze musicali figurano artisti come James Blake, RY X, Lana Del Ray, Amy Winehouse, Björk, Radiohead e Trentemoller.

Presentazione di “Party”:

“Party” è una riflessione cruda e malinconica sull’illusione di connessione in un mondo sovra-stimolante. Stratificata da cruda vulnerabilità, la traccia cattura il paradosso struggente dell’essere circondati, ma invisibili: un urlo silenzioso proveniente dalla folla.

Il simbolismo dell’essere “non invitati” trascende l’esclusione sociale, rivelando un distacco spirituale più profondo nell’era dell’interazione infinita e dell’intimità superficiale. In sostanza, parla della silenziosa devastazione del non appartenere a nessun luogo: non a una stanza, a un gruppo o a un momento. È un inno solenne per chiunque si sia mai sentito solo in una stanza affollata.

Visivamente, il video musicale accentua questa disconnessione emotiva: l’artista, vestita con un abito da sposa e guanti di gomma gialli, diventa una figura inquietante di contrasti: purezza e fatica, tradizione e assurdità.

Girato attraverso una lente difettosa e inondato di toni freddi e sbiaditi, il video rispecchia la de-saturazione emotiva della canzone. I montaggi rapidi e sconnessi imitano il caos interiore sotto la facciata immobile.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=nkBgTkC_8Yk

Informazioni sul regista:

Danyor Nevsta è un regista, fotografo e art designer nato in Bulgaria e cresciuto in Grecia. Ha studiato Belle Arti a Palermo, in Italia, e dal 2012 vive e lavora tra Grecia, Italia e Bulgaria. Negli ultimi anni, Danyor ha collaborato con diversi artisti, solisti e band di fama, creando, dirigendo e producendo video musicali e immagini visive.

Il suo lavoro consiste nella creazione di visual per concerti e nella regia di performance dal vivo, fondendo l’estetica cinematografica con elementi onirici e sperimentali, esplorando spesso temi legati all’identità e alla memoria.

Attraverso la sua arte, Danyor continua a esplorare nuove forme visive e narrative, collaborando con artisti internazionali per dare vita a progetti che fondono arte visiva e musica.

Crediti:

Musica, testi e produzione: LVA

Regia: Danyor Nevsta

Mixaggio e mastering: CRVSHER

Web links:

LVA Instagram: https://www.instagram.com/krastevapreslava/

LVA Facebook: https://www.facebook.com/preslavalava

https://www.facebook.com/preslava.krasteva

https://www.lavastudiobg.com

Danyor Nevsta Instagram: https://www.instagram.com/danyor

Danyor Nevsta Facebook: https://www.facebook.com/danyornevsta/

Nota:

