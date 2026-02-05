PRESENTATO IL PROGETTO FORMATIVO INTEGRATO TRA IL NEONATO LICEO MUSICALE E COREUTICO F. CRISPI E IL CONSERVATORIO DI MUSICA A. TOSCANINI

UN POLO DELL’EDUCAZIONE MUSICALE PROFESSIONALIZZANTE PROGETTO PILOTA IN ITALIA – PRESENTI L’ASSESSORE REGIONALE ALL’ ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI AGRIGENTO- PERVENUTI ANCHE GLI APPREZZAMENTI DEL MINISTRO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO GIUSEPPE VAL DI TARA.

Presentato il progetto formativo integrato tra il neonato Liceo Musicale e Coreutico Francesco Crispi e il Conservatorio di Musica Arturo Toscanini. Un polo dell’educazione musicale professionalizzante progetto pilota in Italia – presenti l’Assessore regionale all’ istruzione e alla formazione professionale e il Provveditore agli studi di Agrigento – pervenuti anche gli apprezzamenti del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Val Di Tara. La Direttrice Prof.ssa Mariangela Longo e il Presidente Dott. Giuseppe Tortorici del Conservatorio Toscanini dichiarano: “Con grande entusiasmo partecipiamo alla presentazione di questo speciale progetto che completa la filiera della Educazione Musicale nel territorio ed è suggellato dall’accreditamento da parte dell’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale On. Girolamo Turano dell’indirizzo Musicale e Coreutico presso l’IISS F Crispi integrato direttamente con il Conservatorio di Musica di Stato A. TOSCANINI istituzione di riferimento di Alta Formazione Artistico Musicale per tutta la provincia.

Il progetto a cui, insieme alla Preside Maria Rosaria Provenzano e al Direttore Prof Riccardo Ferrara abbiamo lavorato già dal 2024, è una novità assoluta ed è frutto di una Convenzione già sottoscritta e valutata come punto di forza dall’Assessorato Regionale di riferimento.

Il progetto formativo approvato ha, infatti, lo scopo specifico di promuovere la continuità educativa nell’ambito della filiera della Educazione Musicale con percorsi formativi integrati e armonizzati tra l’IISS “F. Crispi ” di Ribera e il Conservatorio di Musica di Stato “A. Toscanini” di Ribera in attuazione del DM 382/2018, un decreto Ministeriale che disciplina l’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale in Italia, definendo standard nazionali per l’accesso ai corsi accademici Afam (conservatori) e ai corsi propedeutici, facilitando il passaggio tra percorsi pre-accademici, Licei musicali e istituzioni AFAM.

Tutti gli studenti del nuovo Liceo Musicale F. Crispi di Ribera saranno automaticamente iscritti al Conservatorio con agevolazioni uniche e la possibilità, per i talenti precoci, di laurearsi appena conseguito l’esame di maturità. Ribera sarà così davvero una città della Musica a 360 gradi, capace di offrire tutti i livelli di formazione nell’ambito dell’educazione musicale direttamente collegati ai Corsi Accademici erogati dal Conservatorio.

Un progetto pilota in Italia condiviso con i rispettivi organi statutari delle due Istituzioni e con il sostegno immancabile dell’ Amministrazione Comunale, l’approvazione del Provveditore agli studi di Agrigento e dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana e con gli apprezzamenti della Direzione Generale AFAM e del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Val Di Tara che ringraziamo; una sperimentazione che potrà essere da esempio anche per altre Istituzioni e altre regioni. Un altro tassello importante che si aggiunge alle tante iniziative messe in campo dal Conservatorio da anni per promuovere nel territorio lo studio professionale della Musica con atti concreti e tangibili: agli studenti sarà consentito per i primi due anni la gratuita frequenza dei Corsi propedeutici, dei laboratori e delle Masterclass del Conservatorio, con una limitata contribuzione nel successivo triennio, mirata al raggiungimento delle competenze per superare l’esame di ammissione ai Corsi Accademici; gli studenti più promettenti potranno essere ammessi ai Corsi AFAM già durante il percorso del Liceo con ulteriori agevolazioni economiche e organizzative, e potranno partecipare alle attività di produzione artistica anche internazionale; agli studenti iscritti al Liceo Musicale verrà data l’opportunità unica di una offerta formativa completa e ampliata dai corsi Jazz e Pop Rock del Conservatorio. Nasce dunque un polo dell’educazione musicale, con l’auspicata possibilità di intercettare nuovi fondi per la costruzione di alloggi per studenti, che farà riferimento all’Auditorium del Conservatorio come centro vitale di produzione, di promozione dei giovani talenti e di diffusione di Arte, Cultura e Bellezza.“