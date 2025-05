Presentato al Festival di Cannes-Italian Pavillion il sequel del fortunato film “AMICI PER CASO ”di Max Nardari

Durante il Festival di Cannes 2025,lunedì 19 maggio alle ore 17.30 presso l’talian Pavilion dell’Hotel Majestic è stato presentato “AMICI PER CASO 2” il progetto del sequel di “Amici per caso” regiadi Max Nardari, che verrà girato ad inizio 2026. Il film verrà sempre prodotto da Reset production in associazione con Adler Entertainment in collaborazione forse con altri co-produttori anche internazionali.Alla presentazione hanno parlato

Max Nardari, regista e CEO di Reset Production,

Alba Maria Calicchio sceneggiatrice,Mattia Cavanna rappresentante di Adler Entertainment e

Bianca Giancalone, rappresentante di Minerva Pictures international. Era presente all’evento anche la casting director Cristiana Badiali.Mattia Cavanna di Adler ha raccontato che il film prodotto dalla Reset di Nardari con la produzione associata di Adler, sta avendo un percorso anomalo nel panorama Italiano. Dopo l’uscita al cinema lo scorso luglio, il film è uscito in esclusiva sulla Piattaforma Paramount salendo subito nel podio dei film più visti. Tutt’ora, dopo 8 mesi, è nella top ten e sta riscuotendo grande successo anche su altre piattaforme.Bianca Giancalone di Minerva ha anche aggiunto che il film dopo aver vinto il Festival di Miami è stato richiesto nel Nord America e in molti paesi europei come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, cosa davvero singolare per una commedia italiana sottotitolata.

Max Nardari, regista, sceneggiatore e produttore di Amici per caso ha raccontato quanto per lui sia stato importante questo film, il quinto della sua carriera, che gli sta dando le più grandi soddisfazioni. Max ha voluto sottolineare che il film è davvero indipendente, è stato realizzato senza aiuti statali, ma solo con il supporto della Regione Umbria.Max per anni aveva proposto il film a varie produzioni che dovevano realizzarlo, ma che poi si dimostrarono inconcludenti, un pò come avvenne per il suo precedente film La mia famiglia a soqquadro che fece lo stesso percorso e che poi Nardari realizzò autonomamente e che uscì su RAI 1 in prima serata, addirittura vendendo poi i diritti del remake a Warner Bros (Come far litigare mamma e papà – 2024).

Alba Maria Calicchio, sceneggiatrice del film insieme a Nardari e Daniele Malavolta ha raccontato in sintesi la trama del sequel, anticipando che si tratterrà di una commedia corale che confermerà gran parte del cast precedente (Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Giulia Schiavo, Mirko Frezza, Marina Suma, Ludovico Fremont, Beatrice Bruschi) con l’aggiunta di qualche nome noto del cinema italiano.Si tratterrà di una commedia sofisticata in cui si toccherà solo in parte la tematica dell’omofobia e dello sport e che vedrà in primo piano la complessa organizzazione di un matrimonio sullo stile delle più esilaranti commedie americane.

Il film ha avuto un successo straordinario, ha vinto oltre 20 premi, anche internazionali, tra cui l’importante Best Feature International Film all’ Outshine Film Festival di Miami diventando così un vero “caso cinematografico”. Seppur con un budget contenuto, Max Nardari con la sua produzione indipendente Reset Production (La mia famiglia a soqquadro, Diversamente, Ritorno al presente, Di tutti i colori) è riuscito ad imporsi in un mercato dominato dalle grandi major e a far conoscere il film in tutto il mondo.