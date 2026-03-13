Preparate i fazzoletti (per le lacrime dal ridere): Tornano “I SOTTERRANEI”!

da | 13 Marzo 2026 | Eventi, Teatro

​Dopo ben cinque anni di “latitanza” — passati probabilmente a cercare un parcheggio o a capire come funzionano i nuovi filtri di TikTok — la webserie più folle della rete sta per tornare. Segnatevi la data sul calendario (o impostate la sveglia, che è meglio): sabato 14 marzo scatta l’ora X per il primo, attesissimo episodio de “I SOTTERRANEI”.

​Il ritorno del “Tuttofare” Mincuzzi

​Il timone del comando è sempre nelle mani di Giuseppe Mincuzzi. Il termine “multi-tasking” è stato inventato per lui: è l’ideatore, ha scritto la sceneggiatura (tra un caffè e l’altro), cura la regia e, come se non bastasse, è anche l’attore protagonista. In pratica, se sul set manca l’acqua, probabilmente va a prenderla lui tra un ciak e l’altro.

​Giallini & Mincuzzi: Una coppia esplosiva

​Non c’è Batman senza Robin, non c’è cacio senza pepe, e non c’è Mincuzzi senza Cristian Giallini. Il mitico co-protagonista torna in prima linea per dare vita a gag surreali e situazioni al limite del grottesco. La loro alchimia è il vero motore della serie: preparatevi a vedere la quotidianità stravolta dal loro sguardo ironico e irresistibilmente comico.

​Dove vederli? La comicità diventa “Short”

​Dimenticate le lunghe attese davanti alla TV: “I SOTTERRANEI” sbarcano dove batte il cuore del web. Gli episodi saranno pubblicati direttamente sui canali ufficiali:

• ​Instagram: Per chi ama le storie veloci e i post che fanno scattare il “like” compulsivo.

• ​TikTok: Per godersi il ritmo serrato della comicità in formato verticale.

Il consiglio del giorno: Pulite bene lo

schermo dello smartphone, perché dal 14 marzo le risate rischiano di farvelo volare via dalle mani!

​Perché non potete perderli:

• ​5 anni di attesa: Sono tornati più carichi (e probabilmente più confusi) di prima.

• ​Formato smart: Pillole di comicità pura da gustare ovunque vi troviate.

• ​Artigianato puro: Una produzione indipendente che punta tutto sulla simpatia travolgente di Giuseppe e Cristian.

L’appuntamento è per sabato 14 marzo su Instagram e TikTok. Non mancate, o sarete costretti a farvi spiegare le battute dagli amici

Dove vedere I SOTTERRANEI

Instagram

https://www.instagram.com/isotterranei?igsh=ZXgzZDF1aWJ2YmJ0

Tik tok

@giuseppemincuzzi75

www.giuseppemincuzzi.net 

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