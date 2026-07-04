Premio speciale Scriptura artistico letterario internazionale a Cetara per Annamaria Farricelli

Appuntamento il prossimo 17 luglio a Piazza San Francesco di Cetara per la serata conclusiva della 20a edizione di ..incostieraamalfitana .it Festa del Libro in Mediterraneo.

A partire dalle ore 20.00, molti i contenuti previsti in scaletta, tra cui la presenza della sestina finalista del Premio nazionale Costadamalfilibri e l’annuncio del vincitore 2026, nonché l’assegnazione di altri importanti riconoscimenti e menzioni speciali assegnate dalla giuria per questa edizione, tra cui la proclamazione del Premio speciale Scriptura artistico letterario internazionale ad Annamaria Farricelli per il volume “In un soffio d’amore” (WE Edizioni).

Il testo attenzionato a Cetara racconta memoria e futuro. Tra le voci più apprezzate della narrativa e della poesia contemporanea, Annamaria Farricelli continua a distinguersi per un percorso letterario costellato di riconoscimenti nazionali e internazionali (l’ultimo a marzo scorso a New York, in occasione della Festa internazionale della Donna, quando ha ritirato il “Maria Callas Tribute Prize NY“). La sua produzione, che spazia dalle sillogi poetiche alle antologie, dai racconti ai romanzi, si caratterizza per una scrittura intensa e autentica, capace di indagare i sentimenti più profondi dell’animo umano.

Con “In un soffio d’amore“, l’autrice propone un’opera che sfugge alle tradizionali classificazioni, collocandosi tra il romanzo e il saggio. Attraverso una narrazione ricca di spunti storici, sociali e antropologici, Farricelli accompagna il lettore in un viaggio che attraversa più generazioni, mettendo in dialogo passato e presente.

Come sottolinea la stessa scrittrice, il volume – introdotto dalla prefazione del dottor Giacomo Ruocco – ricostruisce un ampio affresco generazionale dedicato alla “Classe 1900” e alle successive generazioni italiane, offrendo una riflessione sui profondi cambiamenti che hanno interessato la società nel corso del Novecento e dei primi decenni del nuovo millennio.

Fulcro della vicenda è il borgo di Scanzano, nel territorio napoletano, dove si sviluppa la storia della famiglia Di Maio. Attraverso le vicissitudini dei protagonisti, il romanzo ripercorre gli anni delle due guerre mondiali, la ricostruzione del dopoguerra e l’evoluzione del tessuto sociale italiano, mettendo a confronto i valori di sacrificio, resilienza e solidarietà delle generazioni passate con le fragilità e le contraddizioni delle generazioni più giovani, sempre più immerse nella dimensione tecnologica.

L’opera affronta così temi di grande attualità, interrogandosi sul progressivo affermarsi dell’individualismo e della solitudine nell’era digitale. Al tempo stesso, propone una prospettiva di speranza, richiamando l’importanza di recuperare un nuovo umanesimo fondato sulla condivisione, sull’empatia e sulla centralità delle relazioni umane.

Tra storia, memoria e sentimento, “In un soffio d’amore” rende omaggio alla forza delle donne, alla resilienza dell’essere umano e alla capacità di affrontare le difficoltà con dignità e coraggio. Lo stile poetico e coinvolgente di Annamaria Farricelli accompagna il lettore in una riflessione sul valore della famiglia, della solidarietà e dei legami affettivi, offrendo una narrazione che unisce emozione e profondità di pensiero.

Un romanzo che guarda contemporaneamente al passato, al presente e al futuro, invitando a riscoprire quei valori universali che, oggi più che mai, possono rappresentare un punto di riferimento in una società in continua trasformazione.

INFO:

Ulteriori info sull’Autrice si possono trovare al sito ufficiale www.annamariafarricelli.com