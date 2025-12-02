“Premio Nadia Toffa 2025”: un’edizione nel segno delle donne

A Palermo il “Premio letterario giornalistico Nadia Toffa” torna con un’intensità che sembra crescere di anno in anno.

Questa quarta edizione mette al centro un tema che attraversa quasi tutte le opere finaliste: la donna, con la sua presenza forte, vulnerabile, indomita. La città ospiterà autori e ospiti in un pomeriggio che unisce scrittura, arte e impegno civile, in un dialogo che ha sempre caratterizzato lo spirito del premio.

La cerimonia si svolgerà, a Palermo, sabato 6 dicembre alle ore 16, all’ “Ex Oratorio SS. Elena e Costantino”. Quindici opere in finale e tre vincitori per sezione: poesia narrativa e giornalismo. I vincitori riceveranno il premio realizzato da Vitalba Canino, il calicanto, fiore simbolo ormai legato alla memoria di Nadia Toffa. Quest’anno il premio si arricchisce anche dell’agenda Moleskine dipinta a mano dall’artista Roberto Fontana. Un oggetto messo a disposizione dalla galleria “Il Casino delle Muse” che ha curato il Premio, da un’idea del critico d’arte Giuseppe Carli. Un gesto che aggiunge un tocco di eleganza concreta, quasi un piccolo talismano per chi vive di scrittura.

La giuria del Premio ha selezionato quindici opere che indagano la realtà con sguardi diversi ma accomunati dalla volontà di raccontare ciò che spesso resta in ombra. È il cuore stesso del Premio Nadia Toffa: dare voce alle storie che cercano la verità con sincerità e coraggio. A condurre la cerimonia sarà la giornalista Daniela Tornatore. Tra gli ospiti ci saranno Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano e presidente dell’associazione “Io Sono Giordana”, la criminologa Flaminia Bolzan e lo stesso Giuseppe Carli. Durante l’incontro verrà assegnato anche il “Premio Donna 2025” e saranno conferiti riconoscimenti a chi ha dato un contributo significativo alla cultura, al sociale e al giornalismo.

Antonietta Greco, presidente dell’associazione culturale “Archetipa” e ideatrice del Premio Nadia Toffa guarda a questa edizione con un coinvolgimento particolare, quasi affettuoso, come accade quando si riconosce in ciò che nasce un riflesso di qualcosa di più grande:

«Quest’anno- spiega – tutte le opere hanno al centro la donna. Le storie partono da fatti reali, da Saman Abbas a Garlasco, fino alla vicenda di Monica Marchioni, sopravvissuta all’aggressione del figlio. Nei romanzi le protagoniste sono donne, e le donne tornano anche nelle sillogi. L’ho notato solo dopo che erano state scelte le finaliste: la maggior parte degli autori sono donne. Ci sarà l’incontro con Vera Squatrito, madre di Giordana di Stefano uccisa barbaramente dall’ex compagno, e con la criminologa Flaminia Bolzan. Pensiamo alla grandezza, all’importanza del gesto di una madre che riesce a trasformare il proprio dolore in un atto d’amore, in una missione per le altre donne.»

Poi aggiunge un pensiero rivolto proprio alla figura che dà nome al Premio:

«Nadia Toffa continua a essere un riferimento. Il premio nasce per custodire il suo modo di guardare la realtà, diretto e insieme pieno di attenzione per le persone. Ogni volta che leggiamo queste opere abbiamo la sensazione di avvicinarci un po’ a quello sguardo.»

Antonietta Greco parla anche dei gesti che rendono questa edizione speciale: «L’agenda donata dalla galleria “Il Casino delle Muse” è un oggetto raffinato, pensato come un compagno di viaggio creativo. E ringrazio anche Carmelo Grippaldi e la sua azienda Ficodì, che con il dono dei prodotti e il loro ricavato , sosterranno il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo.»

I finalisti e le opere del Premio Nadia Toffa 2025

Quindici opere che, ognuna a suo modo, toccano una sfumatura del mondo femminile. È questo il respiro dell’edizione 2025, una sorta di coro che Palermo accoglie con rispetto e partecipazione, in un premio che continua a crescere senza perdere la sua anima:

Alessandra Angelucci con “La pazienza dei melograni” (Controluna),

Cristina Battista – Monica Marchioni con “Era mio figlio. E voleva uccidermi” (Minerva Edizioni),

Giacinto Bevilacqua con “Mezzo litro di latte” (Alba Edizioni),

Flaminia Bolzan con “L’enigma di Garlasco. Anatomia di un delitto” (Gruppo Editoriale Aliberti),

Donata Carelli con “Io madre mai” (PIEMME),

Raffaella Di Rosa con “Vite minori” (Il Millimetro),

Chiara Domeniconi con “Anatomia del dolore” (SBS Edizioni),

Chiara Ferraris con “La signora dei Neroli” (PIEMME),

Gian Ettore Gassani con “La strage delle innocenti” (DIARKOS),

Stefania Giammillaro con “Errata complice” (Pequod),

Yuleisy Cruz Lezcano con “Di un’altra voce sarà la paura” (Leonida Edizioni),

Marisa Manzini con “Il coraggio di Rosa. Storia di una donna che ha ripudiato la ’Ndrangheta” (Rubbettino),

Giammarco Menga con “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere” (Newton Compton Editori),

Nunzia Volpe con “L’amore imperfetto” (Mursia),

Annamaria Zizza con “La dolciera siciliana” (Marlin).