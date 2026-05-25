POST EVENTO: Applausi e premi a Corfù per “In un soffio d’Amore” di Annamaria

Annamaria Farricelli: donna sensibile, poetessa raffinata, nonché Autrice nota e pluripremiata, sta ricevendo soddisfazioni e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Al recente testo poetico “ABYSSUM” (Cuscino di Stelle edizioni) ha affiancato da qualche mese, pubblicato per i tipi di We Edizioni, la sua ultima fatica letteraria: “In un Soffio d’Amore”.

Da non dimenticare nemmeno il primo posto, questo recentissimo, al Club degli Autori di Milano, che le ha dato diritto alla pubblicazione con la Casa Editrice Montedit del volume “Verso l’alto, ancora”, inserito nella collana Le schegge d’oro (i libri dei premi). La Farricelli è riconosciuta per il suo contributo alla letteratura e alla poesia. La sua opera è caratterizzata da un profondo esame dell’anima e delle emozioni, spesso affrontando temi di rinascita e di speranza attraverso un linguaggio semplice, ma mai banale.

Le sue “creature” sono raccolte in sillogi, antologie, racconti, romanzi. “In un soffio d’amore” è un romanzo che potremmo definire a metà tra il saggio ed il racconto; un libro che abbraccia passato, presente e futuro, e che contiene lo stile poetico e coinvolgente di una scrittrice che sta sempre più conquistando lettori ed affezionati del linguaggio del cuore.

Ogni pagina è un invito a riflettere sul valore della famiglia, della solidarietà e dei sentimenti in un mondo – quello in cui viviamo – che è in continua evoluzione; traccia una storia generazionale e socio-antropologica, concentrandosi in particolare sulle esperienze della “Classe 1900” e delle successive “Nuove Generazioni” in Italia. Dopo New York ed il “Maria Callas Tribute Prize NY” che le è stato assegnato in occasione dell’ultima Festa internazionale della Donna, ecco arrivare un altro successo fuori dai confini di casa, ed esattamente alla 3^ Edizione a Corfù de “La Culla degli Artisti”, “La Culla dei Poeti”, “Corfù International Film Festival”.

Una serata all’ insegna delle emozioni e delle sorprese – fa sapere Annamaria Farricelli all’indomani della premiazione.

È stato come rivivere un sogno sospeso tra arte, storia e convivialità. Ben tre i riconoscimenti che, a mia insaputa , ho ricevuto. Riconoscimenti che hanno dato voce al mio cuore e respiro ai miei testi. Perché parliamo di tre percorsi diversi – specifica la nota Autrice. ‘In un soffio d’ amore’ si è classificato al secondo gradino del podio, poi c’ è stata la sorpresa della mia silloge ‘ABYSSUM’, che ha visto il terzo gradino. In un percorso di un’ora, per una estemporanea poetica sull’ isola, la mia è stata premiata con una medaglia d’ onore. Sapere che, contemporaneamente, ‘In un soffio d’ amore’ saliva al terzo podio anche al Premio Ipazia in Visciano di Napoli, ha reso il tutto ancora più intenso e sorprendente. Porto con me ogni applauso, ogni sguardo, ogni emozione vissuta in quei momenti indimenticabili. L’appuntamento di premiazioni finali al contest internazionale che fa capo alla Associazione Cinema Spettacolo & Cultura APS, e che si svolge nella bellissima isola greca, ha visto i finalisti animare la bellissima location ospitante – Potamaki Beach Hotel di Benitses – nei giorni 23 e 24 maggio, tra red carpet, foto, video ed interviste ai vincitori delle varie sezioni.

INFO:

Ulteriori info su Annamaria Farricelli si possono trovare al sito ufficiale:

www.annamariafarricelli.com