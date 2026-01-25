Pioggia di stelle al Marostica Summer Festival Volksbank: Arriva John Legend, star del pop-soul

Il cantautore americano in concerto il 6 luglio in Piazza Castello con “A Night of Songs & Stories”.

Una star del pop-soul sul palco del Marostica Summer Festival Volksbank. John Legend il 6 luglio (ore 21.30) arriva in Piazza Castello per la dodicesima edizione della rassegna firmata DuePunti Eventi, in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Volksbank e Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

Con David Byrne (26 giugno), Legend è l’ospite internazionale del festival, che vedrà sul palco anche Il Volo (1 luglio), Negramaro (3 luglio), Claudio Baglioni (4 luglio), Europe (5 luglio), Fiorella Mannoia (7 luglio), Francesco Gabbani (9 luglio) e Luca Carboni (11 luglio).

John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, torna in Italia con “A Night of Songs & Stories”, uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra musica e racconto personale. Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight, insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano.

Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend fa parte del ristrettissimo gruppo di artisti EGOT, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e quattro Emmy Awards. Un traguardo che lo colloca tra i soli diciannove artisti nella storia ad aver ottenuto questo riconoscimento, confermandone la straordinaria versatilità creativa.

Nel corso della sua carriera, Legend ha pubblicato undici album: Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Wake Up! (con The Roots, 2010), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), A Legendary Christmas (2018), Bigger Love (2020), LEGEND (2022), LEGEND (Solo Piano Version) (2023) e My Favorite Dream (2024). Nel 2024 ha inoltre celebrato il ventennale del suo album di debutto con la versione digitale deluxe di Get Lifted, arricchita da remix e collaborazioni con artisti come Tems, Simi, Killer Mike e Lil Wayne, accompagnata dal Get Lifted 20th Anniversary World Tour.

Parallelamente alla musica, John Legend ha costruito una carriera di grande rilievo anche nel mondo dello spettacolo e della produzione. La sua interpretazione di Gesù in Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC, 2018) gli è valsa una nomination come miglior attore protagonista e un Emmy Award come produttore. È inoltre uno dei coach più amati di The Voice, ruolo che tornerà a ricoprire nella prossima stagione.

Con la sua casa di produzione Get Lifted Film Co., fondata insieme a Mike Jackson e Ty Stiklorius, Legend ha realizzato numerosi progetti di successo per cinema, televisione e piattaforme streaming, affiancando all’attività artistica un forte impegno imprenditoriale e culturale.

Da sempre attivo anche sul fronte sociale, Legend è fondatore di FREEAMERICA, organizzazione impegnata nella riforma del sistema di giustizia penale negli Stati Uniti, ed è membro di diversi board e advisory board in ambito educativo e sociale. Nel luglio scorso è stato nominato Philanthropist of the Year da The Hollywood Reporter per il suo costante impegno a favore del cambiamento sociale.

“A Night of Songs & Stories” si preannuncia come un ’occasione unica per vivere da vicino l’universo artistico di John Legend, in un formato raccolto che mette al centro la musica, le parole e l’esperienza condivisa con il pubblico.

Marostica Summer Festival Volksbank è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Volksbank e Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

Tutte le info su: www.marosticasummerfestival.it

Prevendita dedicata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli da venerdi 23 Gennaio alle ore 11.00 a sabato 24 gennaio alle ore 10.00.

Biglietti disponibili su ticketone.it da sabato 24 gennaio alle ore 11.00.

Biglietti a partire da € 60+dititto di prevendita.

Disponibile anche Pacchetto VIP – John Legend Live, cheinclude:

Biglietto in Poltronissima Platinum

Drink di benvenuto in area riservata

in area riservata Ingresso dedicato con accesso prioritario

con accesso prioritario Pass commemorativo dell’evento

dell’evento Omaggio enogastronomico del territorio

Un modo unico per lasciarsi accompagnare dalle melodie di John Legend e vivere il concerto con comfort ed esclusività.