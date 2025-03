Pigneto, tra cantieri e caos: un quartiere ostaggio del progresso | di Franca Spagnolo

Ho visto il Pigneto cambiare pelle molte volte, ma mai come ora l’ho sentito così smarrito. Da borgata di resistenza a cuore pulsante della città, ora sembra solo un corpo ferito, soffocato da cantieri senza fine. “Ogni cambiamento è una perdita e un guadagno” diceva Eraclito, ma qui sembra solo una resa. Questa non è evoluzione. È una guerra di logoramento contro chi il quartiere lo vive, lo ama, lo è.

Roma da sempre è abituata ai cambiamenti, ai restauri infiniti, ai lavori in corso che sembrano più una condizione esistenziale che un’eccezione. Ma quello che sta succedendo al Pigneto ha il sapore dell’assedio. Un quartiere storico, vibrante, da sempre rifugio di artisti, ribelli e anime inquiete, oggi soffoca tra polvere, transenne e un caos viabilistico degno dell’inferno dantesco. Stanno costruendo la fermata ferroviaria, dicono. Un’opera che dovrebbe migliorare la mobilità, ma che nel frattempo ha trasformato la vita quotidiana in un percorso a ostacoli. Ogni giorno un cambiamento di viabilità, ogni notte un parcheggio che scompare, inghiottito da nuove deviazioni spesso senza preavviso. Il romano che per tradizione “se la cava”, stavolta non sa più dove girarsi. Eppure, il Pigneto non è nuovo alla lotta. Negli anni ’40 era rifugio della Resistenza, con i suoi vicoli che nascondevano partigiani e speranze. Pasolini lo aveva eletto a simbolo di un’umanità ferita ma ancora autentica. Oggi, invece, sembra che l’unico nemico da combattere sia la burocrazia cieca, che impone lavori senza ascoltare chi il quartiere lo vive. Si dice che “Roma nun se discute, se ama”, ma chi abita al Pigneto oggi si chiede: fino a che punto dobbiamo amare un posto che sembra non amarci più? Il progresso è necessario, ma la città eterna merita rispetto. E i suoi abitanti pure.

Se questo è il prezzo del progresso, allora il Pigneto sta pagando con la propria anima, e un quartiere senza anima è solo cemento…un fantasma di ciò che era. Svendere la propria essenza in nome del nuovo è il primo passo verso il nulla!

Namasté

Franca Spagnolo

Franca Spagnolo

https://www.mondadoristore.it/libri/Franca-Spagnolo/aut04687462/?srsltid=AfmBOoqv5m5CuI9UuG2mrP9KtEYQjjXrp8VDlOP5wF9S1qTgdHP55tfg