Pietas di Marcantonio Lunardi: il lutto del mondo e la forma come risposta etica. Un’analisi critica dell’opera videoartistica

Marcantonio Lunardi nasce a Lucca nel 1968 e vive e lavora tra Bagni di Lucca e Palermo. Diplomato in regia documentaristica, dal 2001 si è occupato di documentazione sociale e politica, lavorando a installazioni documentari e opere di videoarte.

Dopo i master al Festival dei Popoli di Firenze ha intrapreso un percorso nel settore delle immagini in movimento, sperimentando linguaggi al confine tra il cinema del reale e la videoarte.

Approfondisce i temi del racconto antropologico e sociale presso l’Università di Siena sotto la guida del professor Riccardo Putti, frequentando i master di specializzazione dei registi Michael Glawogger, Sergei Dvortsevoy, Thomas Heis e Andrés Di Tella.

Alla ricerca di un diverso sguardo sul reale, tra il 2011 e il 2012, produce tre opere riunite nella Trilogia della decadenza, Laboratoire Italie, Suspension e Last 21 Days, che raccontano lo stato d’animo dell’artista di fronte alle politiche culturali e sociali del proprio paese. Il linguaggio narrativo di Lunardi diventa progressivamente più complesso dal punto di vista fotografico con l’ingresso nel suo team di Ilaria Sabbatini come direttrice della fotografia e, contestualmente, inizia la collaborazione artistica con la musicista e compositrice greca Tania Giannouli.

Le sue opere sono state esposte in prestigiose istituzioni nazionali e internazionali, tra cui il National Art Center di Tokyo, la Fondazione Centro Studi Ragghianti di Lucca, il Video Tage Center di Hong Kong, il Museum on the Seam di Gerusalemme e il Videoart Yearbook del Dipartimento di Arti Visive dell’Università degli Studi di Bologna.

Pietas (2023) l’opera oggetto del presente saggio, rappresenta il culmine di questo percorso di maturazione formale e concettuale e si inserisce pienamente nella tradizione della videoarte politica italiana, pur trascendendo le contingenze del puro documento sociale per approdare a una dimensione allegorica di più vasto respiro.

Meno di quattro minuti di durata, con direzione della fotografia di Ilaria Sabbatini, musica di Tania Giannouli, voce di Claudio Milano, costumi di Aurora De Servi e la partecipazione degli attori Claudio Maggenti, Cristina Cironas, Giulia Paltrinieri Micheli, Marianna Perilli, Francesca Interlenghi e Francesca Lolli.

L’opera è stata presentata in prima assoluta al DAMSLab di Bologna, su invito della storica dell’arte contemporanea Silvia Grandi, insieme ad alcune opere che hanno segnato la storia di questo artista. Pietas è stata in seguito selezionata per l’IBRIDA Festival e presentata al Videoart Yearbook XVI — Annuario della videoarte italiana — il 25 maggio 2023 presso l’Auditorium del DAMSLab, Piazzetta Pasolini 5/b, Università di Bologna.

L’immagine in esame, uno dei fotogrammi chiave dell’opera, corrispondente alla scena conclusiva mostra una figura femminile che sorregge un corpo adagiato, entrambi posti al centro di un vasto piazzale industriale notturno. La scena fa riferimento esplicito e deliberato all’iconografia della Pietà, uno dei soggetti più codificati della tradizione plastica e pittorica occidentale. Nella versione canonica, dalla Pietà di Michelangelo (Basilica di San Pietro, 1498–1499) alle numerose declinazioni nordeuropee del tema, la Vergine Maria accoglie il corpo del Cristo deposto, in una composizione verticale carica di dolore contenuto e dignità.

Lunardi riprende la struttura compositiva di base, la figura reggente e il corpo sorretto, il contrasto cromatico tra il celeste/azzurro del mantello mariano e il rosso del sangue/dell’umanità sofferente ma ne sovverte radicalmente il contesto e il portato simbolico.

La transizione dal sacro al profano-industriale non è mai arbitraria nell’opera di Lunardi: essa appartiene a quella categoria che la critica ha definito “iconologia della catastrofe contemporanea”, in cui le forme archetipiche della tradizione religiosa vengono mobilitate come chiavi ermeneutiche del presente. In quella scena la Pietas lascia spazio alla Pietà, la natura scompare e rimane un anfiteatro di metallo accatastato in cui la fragilità dei corpi si confonde con la durezza di una vita di regole e imposizioni. Si mette in scena una richiesta di pietà per la ristrettezza di una società in cui dominano ancora sopraffazione e violenza.

La scelta del luogo, una discarica di ferraglia, notturna e artificialmente illuminata, è pienamente coerente con una tradizione di ricollocazione del sacro nel profano già presente in certa fotografia concettuale italiana (si pensi alle operazioni di Mimmo Jodice o alle installazioni di Vanessa Beecroft), ma qui si carica di una valenza specificamente pasoliniana: due enormi metalliche gru incombono su una Pietà al femminile posta, pasolinianamente, in una discarica.

Il riferimento a Pier Paolo Pasolini non è ornamentale. Nella poesia e nel cinema di Pasolini il corpo specie quello femminile e quello dei subalterni, diventa il luogo stesso della storia, dell’abbandono, della resistenza. La discarica, nell’immaginario pasoliniano non è semplicemente uno scenario di degrado: è la cartografia materiale di ciò che la civiltà consuma e scarta. Lunardi eredita questo sguardo e lo porta nell’era della crisi finanziaria globale e della pandemia.

Sulla genesi concettuale dell’opera, Lunardi dichiara: «Viviamo in una società in cui le disparità economiche sono sempre più violente ed emergenti ma sempre schermate da una parvenza di ineluttabilità. Dal 2008 in poi siamo stati attraversati da almeno tre grandi crisi che si sono sovrapposte alla prima grande catastrofe finanziaria. Viviamo in una società in cui Goldman Sachs e Lehman Brothers possono decidere i destini di tutti senza subirne le conseguenze, con governi che non aggiornano i piani pandemici a protezione della popolazione e nell’assurdità di guerre novecentesche per il controllo delle risorse e del territorio.».

Il titolo dell’opera muove da una riflessione etimologica e semantica di notevole profondità. L’artista dichiara di aver scelto la parola Pietas poiché in età romana esprimeva l’insieme dei doveri che l’uomo aveva sia verso gli altri uomini, sia verso la religione, sia verso la patria; solo in età tardo-classica il termine passa a significare benevolenza e clemenza, significati poi divenuti pregnanti nel senso italiano della parola pietà. Con un simile titolo, l’artista intende giocare su questa oscillazione di significati: dal rapporto istituzionalizzato con i propri doveri a una partecipazione reciproca nelle sofferenze degli altri che vede gli individui al tempo stesso oggetto e soggetto della compassione.

Questa ambivalenza semantica è strutturante per la lettura dell’intera opera: Pietas non è soltanto una richiesta di compassione nei confronti dei deboli e degli esclusi ma anche un interrogativo sulla responsabilità collettiva, quella dei governi, delle istituzioni finanziarie, dei singoli, nei confronti di chi soccombe.

Il processo creativo parte dalla fissazione per iscritto dei «fantasmi visivi» ( le immagini mentali delle scene già composte) per poi disegnarle con bozze acquerellate al fine di ottenere un’idea più articolata della resa visiva finale. Solo al termine di questo processo elaborativo l’artista procede alla ricerca delle location e alle riprese.

Questa metodologia rivela una concezione dell’opera videoartistica radicalmente anti-improvvisativa, che si avvicina alla preparazione della grande pittura muralistica più che alle pratiche del cinema documentaristico. Vi è in quest’opera una qualità formale che traspare anzitutto nella scrittura della luce e nella composizione dei corpi nello spazio: è una coreografia di pieni e di vuoti, corpi che come in una miniatura medievale o in certe figurazioni giottesche, irradiano luce ancor più e prima di riceverla.

La collaborazione con Ilaria Sabbatini, direttrice della fotografia, è fondamentale per comprendere questa qualità pittorica. La specializzazione di Sabbatini come storica medievale consente ai due di contaminarsi a vicenda, mescolando panorami mentali diversi per sviluppare un’estetica specifica applicata alla contemporaneità. Da qui deriva la coerenza tra il referente iconografico, la Pietà medievale e rinascimentale e la sua restituzione tecnica nell’immagine in movimento ad alta definizione.

Una componente critica spesso trascurata nell’analisi delle opere di Lunardi è la drammaturgica sonora, che in Pietas riveste un ruolo strutturale. L’artista dichiara di essere rimasto folgorato dall’ascolto della registrazione del 1983 di Klaus Nomi che interpreta What Power Art Thou? l’aria del Genio del freddo dall’opera King Arthur di Henry Purcell (1691). Scena in cui il Genio del freddo, risvegliato da Cupido per combattere al fianco di Artù, racconta il suo desiderio di essere lasciato in pace a morire di freddo. Il canto di Nomi, freddo, tagliente, interpreta in modo straordinariamente emozionante questa inquietante e bellissima aria.

Il testo risulta perfetto per esprimere il sentimento interiore dell’opera: il Genio del freddo viene risvegliato per combattere una guerra non sua ed esce forzatamente dal suo sonno, implorando di essere nuovamente congelato a morte, una morte che appare come un riposo, una possibilità per proteggersi da una società che non si riconosce più. L’aria di Purcell rielaborata da Giannouli crea così una sovrapposizione tra il linguaggio barocco del XVII secolo e la crisi contemporanea, generando uno strato temporale multiplo nell’opera.

La critica ha individuato in Pietas una struttura allegorica assimilabile alla drammaturgia beckettiana. Come nel caso del grande drammaturgo irlandese, qui non si tratta di espressione né di rappresentazione, piuttosto di restituire la catastrofe del mondo attraverso una forma che ne manifesti l’inconciliabilità: non si annuncia la rovina, la si significa linguisticamente. Le Figure di Lunardi, un po’ come quelle di Beckett, abitano lo spazio mai pacificato che è loro dato in sorte con inquieta immobilità.

La categoria critica più utile per leggere Pietas rimane quella della scrittura del disastro elaborata da Maurice Blanchot ne L’écriture du désastre (1980): un linguaggio che non descrive né tematizza la catastrofe, ma ne assume la struttura interna, la frammentazione, il silenzio. Pietas è scrittura del disastro tradotta in immagini che restano impresse per eleganza e compostezza.

L’opera appartiene dunque a quel filone della videoarte critica che coniuga l’impegno civile con l’autonomia estetica, rifiutando sia il didascalismo documentario sia il formalismo autoreferenziale. Pietas contiene due aspetti spesso dissociati, se non addirittura antitetici, nei mondi dell’arte contemporanea: ibrida la compiutezza formale, finanche l’appagamento visivo, a una possibilità interpretativa che offre scavi e scoperte ulteriori. È opera pittorica e concettuale insieme.

Pietas si configura come una delle opere più significative della videoarte italiana degli ultimi anni, capace di operare su più registri simultaneamente: iconografico, etico, politico, sonoro. Il tableau conclusivo sintetizza con straordinaria efficacia la tensione tra la memoria lunga della tradizione figurativa occidentale e l’urgenza del presente, tra la forma come bellezza e la forma come responsabilità.

La cifra stilistica di Lunardi, il pittorialismo dell’immagine in movimento, la staticità coreografata dei corpi, la drammaturgica sonora stratificata, trova in quest’opera la sua espressione più matura, confermando la posizione dell’artista lucchese come uno dei protagonisti più originali e consequenziali del panorama della videoarte europea contemporanea.

Fonti

F. Interlenghi, Marcantonio Lunardi, Pietas (intervista), in The Dummy’s Tales, 8 febbraio 2023, www.thedummystales.com

M. Pascarella, La pietà beckettiana di Marcantonio Lunardi, in Gagarin Magazine, 10 marzo 2023, www.gagarin-magazine.it

S. Grandi (a cura di), Pietas. Incontro con l’artista Marcantonio Lunardi, DAMSLab – Università di Bologna, 30 marzo 2023, site.unibo.it/damslab

M. Amaducci, Videoarte. Storia critica delle immagini elettroniche, Lindau, Torino, 2014

A. Tozzi, in Cinergie. Il cinema e le altre arti, Università di Bologna, 2016 [cfr. saggio Schermi, quadri, finestre. Sulla poetica di Marcantonio Lunardi, DOI: 10.6092/issn.2280-9481/8506]

V. Stoichita, L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea, Il Saggiatore, Milano, 1998

M. Blanchot, L’écriture du désastre, Gallimard, Paris, 1980

Sito ufficiale dell’artista: www.marcantonio.eu

Artribune, voce Marcantonio Lunardi, www.artribune.com