PER LA STAGIONE CONCERTISTICA DEL CONSERVATORIO ALESSANDRO SCARLATTI RUGGIERO MASCELLINO TRIO IN CONCERTO

Musiche, pianoforte e fisarmonica di Ruggiero Mascellino

Martedì 24 marzo 2026 – ore 18 Sala Mannino

Ingresso libero sino ad esaurimento posti

Martedì 24 marzo alle ore 18 presso la Sala Mannino del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, nell’ambito della stagione concertistica dell’istituzione, verrà proposto un repertorio di composizioni del Maestro Mascellino rivisitate in chiave “cameristica”, in attesa dell’uscita e della presentazione del nuovo cd. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.

È uno dei fisarmonicisti e pianisti siciliani più conosciuti sul territorio, apprezzato non solo in ambito jazzistico e amato per la sua inconfondibile gioia musicale: Ruggiero Mascellino in concerto da solista, alternando il pianoforte alla fisarmonica, accompagnato dal contrabbasso di Massimo Patti e dal giovane allievo del conservatorio Duilio Virzì (batterista, percussionista e fisarmonicista), presenta un percorso musicale in formazione cameristica attraverso le sue composizioni più rappresentative in un intenso dialogo tra sonorità etniche, classiche e jazz, dando vita ad uno spettacolo originale e multiforme che evoca suggestioni antiche e nuove.

Da Fiorella Mannoia a Tosca, da Beppe Vessicchio a Sting, tante esperienze consolidate negli anni hanno fatto di Ruggiero Mascellino un nome nel panorama musicale internazionale. Compositore, pianista e fisarmonicista, oltre che docente presso il conservatorio di musica di Palermo, nella sua carriera trentennale annovera migliaia di concerti nei teatri di tutto il mondo e un’ampia discografia, che porta la sua firma in oltre 30 pubblicazioni: tra le ultime ricordiamo iT, La Stanza, L’Attesa, Suggestions, Subway, The Seasons. Da qui l’artista segna una nuova e audace tappa del percorso artistico di Ruggiero Mascellino in un intenso dialogo tra sonorità etniche, classiche e jazz, che danno vita a uno spettacolo originale e multiforme: un’esperienza musicale che conduce il pubblico attraverso un percorso nel quale vengono evocate suggestioni antiche e nuove, tutte accomunate dal fil rouge della mediterraneità.

L’originalità nella continuità. Dissodare terreni già battuti per farvi germogliare nuovi frutti. È questa la cifra del progresso insito nelle musiche di Ruggiero Mascellino: una ricerca in profondità più che in estensione, un’originalità che si innesta su radici sonore ben riconoscibili. Ruggiero Mascellino, giunto a piena maturazione compositiva, ha riversato nelle proprie musiche sia la componente apollinea del pianista di formazione classica, sia la componente dionisiaca del fisarmonicista che incarna le forze telluriche della tradizione popolare. Controparte musicale di questa duplice tensione è la presenza d’un reparto strumentale di prim’ordine, in cui convivono acustico ed elettrico, classico e moderno.

Tutte le info sul nostro sito web: https://conservatoriopalermo.it/