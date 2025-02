Paulus Schafer con “Swing Manouche” per Brass Extra Series al Real Teatro Santa Cecilia

Venerdì 28 febbraio alle 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group annuncia un altro grande evento inserito nella programmazione della Rassegna Brass extra Series 2025. I riflettori si accenderanno sulle affascinanti sonorità del Swing Manouche sul palco del Real Teatro Santa Cecilia con Paulus Schafer, uno dei chitarristi Gypsy Jazz più talentuosi della scena internazionale.

Paulus Schafer, che si esibisce in trio, offre un viaggio nel cuore dello Swing Manouche, unendo virtuosismo, eleganza e ritmo travolgente. Un’esperienza imperdibile per gli appassionati di jazz e swing, ma anche per chiunque cerchi un momento di pura magia musicale.



La sua capacità di far rivivere le atmosfere degli anni d’oro del jazz, con una veste moderna e originale, rende questa serata un tributo vibrante e emozionante alla musica di Django Reinhardt e alla tradizione manouche. Nato in una comunità olandese Sinti (Gypsy), Schafer ha iniziato a suonare la chitarra in tenera età. La sua musica è stata influenzata sia dal suo idolo Django Reinhardt, sia dal collega Wasso Grünholz – una leggenda all’interno della comunità Sinti. Paulus ha un suono particolare, facilmente riconoscibile. Sebbene tutti i suoi album siano fedeli a un suono Gipsy Jazz/Swing distintivo, cerca sempre di renderlo più moderno. Questo non solo per ampliare i propri orizzonti, ma anche per realizzare un suono Gipsy Jazz più rappresentativo per il nostro secolo.

Paulus Scafer

INFO E BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili sul sito web oppure al botteghino del Real Teatro Santa Cecilia in via Piccola Teatro Santa Cecilia 15 a Palermo (aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.