Paula Morelembaum, la Regina della Bossa Nova in concerto per Brass in Jazz – Musiche del nostro tempo

4/25/26 gennaio con doppio turno ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group ospiterà all’interno della Stagione Concertistica “Brass in Jazz 2024 – 2025 Musiche del nostro tempo” la Regina della Bossa Nova. Grande attesa per l’appuntamento di questo fine settimana con Paula Morelembaum in trio sul palco del Real Teatro Santa Cecilia con il concerto Brasil My Love. Un fine settimana, da venerdì 24 e sabato 25 gennaio con doppio turno ore 19.00 e 21.30, a domenica 26 gennaio sempre con doppio turno ore 18.00 e 20.30, all’insegna del puro sound brasiliano con declinazioni al jazz che il Brass Group offre con il ciclo denominato Musiche del nostro tempo.

Paula Morelenbaum è oggi una delle cantanti brasiliane più affermate: nella sua carriera da solista ha continuato a esplorare la musica di Jobim ma anche quella di Vinícius de Moraes, nonché il repertorio della canzone brasiliana degli anni Quaranta e Cinquanta (inciso recentemente assieme a João Donato).



Paula Morelenbaum (nata Regina Paula Martins a Rio de Janeiro nel 1962) è ormai nota col cognome preso dal marito, il celebre violoncellista Jaques Morelenbaum, col quale ha fatto parte per ben dieci anni, dal 1984 al 1994, della Nova Banda, il gruppo di un mito della musica brasiliana: Antonio Carlos Jobim. Sempre col marito ha dato vita poi a un trio assieme a Ryuichi Sakamoto, altra formazione che ha ampiamente contribuito alla sua fama internazionale. Nel 2010 nasce il progetto Bossarenova, una formazione con Ralf Schmid al pianoforte e Joo Kraus alla tromba. Col concerto a Palermo Brasil My Love, la cantante si esibisce al Real Santa Cecilia con l’intento di unire Brasile ed Europa, mescolando influenze africane, europee e native brasiliane che conducono ad un’onda ritmica e musicale piena di fascino, sensualità, grazia melodica e raffinatezza armonica. Nel repertorio del gruppo le culture musicali brasiliana ed europea viaggiano insieme in un percorso di ritmi e armonie evocative e ricche di fascino. Paula Morelenbaum si è esibita in prestigiosi contesti come la Carnegie Hall di New York, il Felicia Blumenthal Festival di Tel Aviv, Umbria Jazz, il Nuovo Morning Jazz Club di Parigi, il Blue Note di Tokyo, Milano, Rio de Janeiro e Sao Paulo, il Java Jazz Festival, il Birdland di New York, la Jordan Hall di Boston

Calendario Brass in Jazz:

– 24-25-26 gennaio: Il Paula Morelembaum Trio presenterà Bossarenova, un omaggio alla bossa nova e alle sue influenze jazzistiche.

– 7-8-9 febbraio: Giovanni Sollima e l’Orchestra Jazz Siciliana presenta Cello Jazz, un incontro tra il violoncello e le sonorità jazz.

– 21-22-23 febbraio: Les Brunettes, con il loro stile unico, ci delizieranno con A Vocal Harmony.

– 7-8-9 marzo: Simona Molinari, ritorna accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, ci farà vivere Maldamore, un mix di passione e melodia.

– 14-15-16 marzo: L’Emma Smith Quartet presenterà From Puppini Sister to Now, una celebrazione della vocalità jazz contemporanea.

– 28-29-30 marzo: Alfredo Rodriguez, insieme all’Orchestra Jazz Siciliana, ci porterà From Cuba to Palermo, un ponte musicale tra culture.

– 4-5-6 aprile: Joscho Stephan si esibirà con Djangology, un tributo al grande Django Reinhardt.

– 11-12-13 aprile: Gabrielle Cavassa, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, con il concerto “The Woman Sings the Blues: Gabrielle Cavassa sings Billie Holiday Music”, un viaggio tra emozioni e sonorità coinvolgenti.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.