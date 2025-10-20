Patrizio Pelizzi insignito alla carriera con il Premio International Montefiore – XV ed 2025

Molti scrittori, poeti, giornalisti e attori sono stati premiati alla XV edizione del prestigioso Premio Internazionale Montefiore 2025 lo scorso 18 ottobre.

Un evento di grande rilievo nel panorama della letteratura italiana e straniera, volto a valorizzare nuovi talenti e a consolidare gli autori già affermati. Il premio è organizzato dall’Associazione Pegasus di Cattolica, da anni impegnata nella promozione culturale attraverso manifestazioni che l’hanno resa celebre a livello internazionale.

Direttore artistico della kermesse è il Dott. Roberto Sarra, figura sensibile e attenta al valore umano e culturale degli artisti.

La cerimonia si è svolta nella splendida cornice di Montefiore Conca, in Emilia-Romagna (RN), uno dei borghi storici più belli d’Europa.

Tra i premiati alla carriera presso il Teatro Malatesta di Montefiore, spicca l’attore e poeta Patrizio Pelizzi, che ha dedicato il riconoscimento al pubblico e ai suoi amati genitori, Valentino e Rosetta.

Presenti all’evento la giornalista e autrice Rai Clarissa Dominici, il sindaco Filippo Sica, la cantautrice MarziaB, la giornalista Lisa Bernardini.

Tra gli autori premiati: l’Avvocato Umberto Grella, il Professore e giornalista Luca Filipponi, lo scrittore Giuseppe Costigliola, la scrittrice Daniela D’Elia.

Pelizzi, con quasi trent’anni di attività artistica alle spalle, ha iniziato da bambino partecipando a fotoromanzi e a celebri spot pubblicitari, tra cui ricordiamo quelli per Cornetto Algida, Findus e Dash.

Dopo essersi formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, all’Accademia del Doppiaggio di Silvia Pepitoni e al Duse International diretto da Francesca De Sapio, ha costruito una carriera solida tra cinema, teatro e televisione.

In TV ha recitato in numerose serie per RAI e Mediaset, tra cui: Un posto al sole, Questa è la mia terra, Incantesimo, Turbo, Distretto di polizia, Crimini bianchi, Moana, Enrico Piaggio – Un sogno italiano, e molte altre.

A teatro ha lavorato con importanti personalità della scena italiana, come Mario Scaccia, Luca Zingaretti, Claudia Fatato e Ornella Mereghetti.

Al cinema ha partecipato a film di rilievo come Le Complici di Emanuela Piovano, Wilder Hafen Ehe di Oliver Dommenget, The American di Anton Corbijn, Per non dimenticarti di Mariantonia Avati, Un ragazzo d’oro, Dante e L’orto americano, diretti dal Maestro Pupi Avati.

Recentemente ha concluso un mediometraggio sul tema del femminicidio e ha preso parte al lungometraggio “Nel tepore del ballo “sempre diretto da Pupi Avati, in uscita nelle sale cinematografiche a fine 2025 o inizio 2026.

Il film vanta un cast prestigioso, composto da:

Massimo Ghini, Lina Sastri, Raoul Bova, Giuliana De Sio, Sebastiano Somma, Isabella Ferrari, Filippo Velardi, Gianni Franco, Eleonora Manara, Corrado Solari, Guido Cutruzzuĺà, Francesco Colombati, Bruno Vespa, Jerrÿ Calà e, naturalmente, Patrizio Pelizzi.

Anche nel doppiaggio ha lasciato il segno, lavorando sotto la direzione del grande Claudio Sorrentino.

Come scrittore, ha pubblicato la silloge poetica L’essenza di un sognatore (96, rue de la fontaine Edizioni) e sta completando un romanzo dedicato alla sua amata nonna Annita, recentemente scomparsa.

La sua vita è dedicata all’arte, animata da passioni profonde, umanità e amore universale. Numerosi i progetti in cantiere, in attesa del sostegno di alcune produzioni.

Meri Lolini