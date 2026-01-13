Parole a Braccio: il Premio letterario che cresce e rafforza il suo ruolo culturale

Giunto alla IV edizione, il Premio Letterario Parole a Braccio conferma il proprio percorso di crescita e si consolida come uno degli appuntamenti più interessanti dedicati alla narrativa edita nel panorama culturale umbro e nazionale.

Promosso dal Rotary Club Fortebraccio di Perugia, il premio non è soltanto un concorso letterario, ma parte di un progetto culturale più ampio che unisce letteratura, partecipazione e territorio. Accanto alla competizione, infatti, prende vita un vero e proprio festival, animato da incontri con gli autori, presentazioni di libri, esposizioni artistiche e momenti conviviali pensati per favorire il dialogo e la condivisione.

Letteratura e cittadinanza attiva

Parole a Braccio si distingue per una visione che va oltre la sola valorizzazione della scrittura. Il progetto si configura anche come strumento di cittadinanza attiva, impegnato nella promozione della lettura e nel sostegno a iniziative culturali rivolte a pubblici diversi, grazie alla collaborazione con istituzioni e realtà del territorio. Un approccio che rafforza il legame tra cultura, inclusione e responsabilità sociale.

Le sezioni del Premio

Il bando della quarta edizione prevede tre sezioni, ciascuna accompagnata da premi in denaro:

Parole a Braccio – narrativa a tema libero

– narrativa a tema libero Parole a Braccio Kids – narrativa per ragazzi dagli 8 ai 13 anni

– narrativa per ragazzi dagli 8 ai 13 anni Premio DEI – Diversità, Equità e Inclusione – dedicato alle opere che affrontano temi come identità, valorizzazione delle differenze, diritti, parità di genere, inclusione sociale e culturale, legalità e costruzione di una società più equa e consapevole

Nel corso delle edizioni precedenti, il premio ha riconosciuto il valore di autori affermati ed emergenti, confermando un’attenzione costante alla qualità letteraria e alla scoperta di nuove voci della narrativa contemporanea.

Come partecipare

Le iscrizioni alla IV edizione sono aperte fino al 31 gennaio 2026.

Il bando completo e tutte le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.paroleabraccio.it.