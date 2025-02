“Paradossalismo in concerto” di Leonardo Silla: al Teatro di Documenti il 19 febbraio un concerto itinerante, sperimentale e inedito

Un concerto sperimentale e inedito: al Teatro di Documenti il 19 febbraio “Paradossalismo in concerto” di Leonardo Silla.

Un abbraccio respingente tra antico e contemporaneo, teatro e musica. Il Teatro vive tra le note, in uno spettacolo itinerante.

Il coro fungerà da facilitatore per questo itinerario, traghettando gli spettatori nel giusto luogo al momento opportuno, dopodiché diverrà di nuovo parte dell‘architettura musicale. In scena dei veri e propri dipinti viventi che in maniera meccanica vanno a creare una dimensione totale dei brani ponendo le basi per un ascolto altro.

Direttore d’orchestra: Leonardo Silla

Musicisti: Francesco Pastore (tastiera), Sara Mandile (percussioni), Tommaso Ricco (flauto)

Coro: Adriano Mandelli, Chiara Protano, Daniele Silvestri, Elena Paolocci, Gabriele Bertone, Lorenzo Centomani, Nicolas de Zuloaga Romanazzi

Danzatrice: Matilda Russo

Performers: Alessandro Apostoli, Pietro Penitenti, Lorenzo Castagna

LEONARDO SILLA è un paravento, parolaio e di suono disintegratore Italiano. Dal principio disorientato, verso e musica casuali, durante il suo percorso s‘imbatte in un albero e dunque in sperimentazioni naturalistiche di Venti, Rami Spezzati, Cinguettio.

Patendo di questa sperimentazione e costantemente annoiato tanto dall‘opera del Signor Contemporaneo quanto dall‘opera del Signor Di Dietro, amplia la sua ricerca silenziosa esprimendosi attraverso l‘inesprimibile/inespressivo e il paradosso di dirlo, per arrivare confusione.

Le sue pacchianate dal vivo sono contraddittorie e fanno utilizzo di mani sporche di TERRA, arricchite da attorcigliamenti di voce, corpo, anima e spirito.

Paradossalismo in concerto

Mercoledì 19 febbraio ore 20.45

Costo biglietto: 12 euro, 3 euro tessera

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/ 45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

www.teatrodidocumenti.it