Papa Leone XIV. Il Primo Pontefice Americano della Storia

di Maria Rosa Bernasconi

ll popolo di Dio attende impaziente, gli occhi al comignolo puntati

Lacrime ed emozione alla fumata bianca che arriva sì a sorpresa

Dopo soli due giorni di riflessione e preghiera la scelta dei porporati

In una Piazza San Pietro gremita, tutte le campane suonano a distesa.

Esultano pellegrini e fedeli in attesa dell’affaccio dalla loggia centrale

Sotto un cielo azzurro e un sole caldo sventolano tutte le bandiere

L’otto è un simbolo religioso, giorno di nascita di Maria, molto speciale

Il protodiacono presenta al mondo il Pontefice nel brusio di preghiere.

“Annuntio vobis gaudium magnum, habemus Papam” a gran voce dice

“Cardinalem Prevost qui sibi nomen imposuit Leonem Decimum Quartum la scelta

I centocinquantamila in Piazza urlano di gioia con il cuore molto felice

Robert Francis Prevost, primo Papa americano della storia è la scoperta.

“La Pace sia con tutti voi” le sue prime parole son state ai fedeli in tripudio

“Questa è la Pace di Cristo risorto” dice commosso il successore di Pietro

Senza nascondere l’emozione e con gli occhi lucidi, il prescelto da Dio

Con tanti richiami e in continuità con Papa Francesco il discorso d’incontro.

“Costruire un mondo di Pace, una Pace disarmata e disarmante” ha continuato

“Umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente”

“Aiutateci a costruire ponti, con il dialogo” e l’Ave Maria con i fedeli ha recitato

Poi la prima benedizione “Urbi et Orbi” del Santo Padre molto commovente.

Papa Leone XIV, originario di Chicago, è stato missionario in Perù per vent’anni

Il Pontefice agostiniano che saprà sorprenderci e stupirci in un mondo in guerra

Ché la carità è via privilegiata alla verità, che dialogherà con i potenti e i tiranni

Che ha ripetuto per dieci volte la parola Pace, il predestinato della Pace in terra.

Maria Rosa Bernasconi