Palermo Città della Chitarra 5^ edizione: dal 4 al 6 giugno concerti, masterclass e una mostra di liuteria tra il Museo Riso, l’Oratorio di San Lorenzo, l’Istituto San Giuseppe e l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria

Dal 4 al 6 giugno concerti, masterclass e una mostra di liuteria tra il Museo Riso, l’Oratorio di San Lorenzo, l’Istituto San Giuseppe e l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria. <<Tre giornate dedicate alla chitarra classica tra concerti, formazione e nuove generazioni di musicisti, trasformando Palermo in un grande spazio di incontro per le sei corde>>.

Torna a Palermo “Palermo Città della Chitarra”, il festival dedicato alla chitarra classica giunto alla sua quinta edizione, realizzato grazie al sostegno dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Dal 4 al 6 giugno la città ospiterà tre giornate interamente dedicate alle sei corde tra concerti, masterclass e momenti di approfondimento, coinvolgendo musicisti, studenti e appassionati in un percorso che attraversa tradizione, ricerca e formazione. La manifestazione conferma la propria vocazione come spazio di incontro tra grandi interpreti della scena chitarristica internazionale e nuove generazioni di musicisti, trasformando alcuni dei luoghi culturali più suggestivi di Palermo — dal Museo Riso all’Oratorio di San Lorenzo all’Istituto San Giuseppe fino all’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria — in luoghi di ascolto e condivisione musicale.

Ad aprire il festival, giovedì 4 giugno alle ore 17.30 presso l’Istituto San Giuseppe, sarà “Le 100 Chitarre”, grande concerto collettivo diretto dal Maestro Giorgio Buttitta che vedrà protagoniste l’Orchestra di chitarre delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” e del Liceo Musicale “Regina Margherita” di Palermo, insieme a una rete di istituti comprensivi del territorio. La formazione di una grande orchestra di giovani chitarristi è un unicum nel panorama cittadino: un’esperienza ambiziosa che offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di confrontare il proprio talento, radicare l’interesse per il repertorio classico e acquisire una più matura consapevolezza delle possibilità della chitarra classica. La chitarra è in genere conosciuta come strumento intimo e prevalentemente solistico; questa manifestazione vuole stravolgere questo luogo comune, mettendo insieme quante più chitarre possibile e mostrando a un vasto pubblico un risultato sonoro potente e di indubbio fascino. Le prove del laboratorio di musica d’insieme si svolgeranno dal 28 maggio al 3 giugno, con il coinvolgimento delle seguenti scuole: ICS Cesareo-Salgari, ICS De Gasperi-Pecoraro, ICS Francesco Mina Palumbo (Castelbuono), ICS Giuseppe Vasi (Corleone), ICS Lombardo Radice, ICS Margherita di Navarra (Pioppo), ICS Perez-Madre Teresa di Calcutta, ICS Pirandello-Borgo Ulivia, ICS Politeama, ICS Publio Virgilio Marone Tomaselli, ICS Sferracavallo-Onorato e ICS Silvio Boccone.

La stessa sera, alle ore 20.00 al Museo Riso – Sala Kounellis, spazio al recital di Aniello Desiderio, tra i più importanti chitarristi della scena internazionale, protagonista di una carriera che lo ha portato a esibirsi nelle principali sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alle più prestigiose istituzioni europee.

Il programma proseguirà venerdì 5 giugno con i concerti del Trio Namalia — formazione nata all’interno del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e impegnata in un lavoro di ricerca tra repertorio originale e arrangiamenti inediti — e del Duo Geraci-Romano, composto dalla flautista Eva Geraci e dal chitarrista Paolo Romano, interpreti attivi da anni nel panorama musicale siciliano tra musica da camera, repertorio contemporaneo e ricerca timbrica.

Sabato 6 giugno alle ore 19.30 al Museo Riso – Sala Kounellis sarà la volta del recital del chitarrista Christian Bottone, musicista e docente palermitano distintosi in numerosi concorsi nazionali, seguito dal concerto del Duo Fiamingo-Cascino, formazione cameristica composta da Vincenzo Fiamingo alla chitarra e Samuele Cascino al violino, un incontro tra rigore tecnico, sensibilità interpretativa e dialogo tra linguaggi musicali differenti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, il Museo Riso ospiterà una Mostra di Liuteria con la partecipazione di sei maestri liutai: Flavio Alaimo, Giuseppe Campo, Vincenzo Candela, Domenico Marchese, Paolo Nobile e Vittorio Pizzurro. L’esposizione offre al pubblico l’opportunità di incontrare direttamente gli artigiani e compiere un viaggio sensoriale alla scoperta della nascita di uno strumento musicale, dal legno grezzo alla purezza del suono finale. La mostra non è solo una vetrina di manufatti di altissimo pregio, ma un momento di scambio culturale in cui musicisti, studenti e appassionati potranno confrontarsi direttamente con i liutai, comprendendo il valore e il lavoro che si celano dietro ogni singola creazione. L’ingresso è gratuito.

Accanto ai concerti, il festival ospiterà una masterclass esclusiva tenuta da Aniello Desiderio il 5 giugno presso l’Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria, confermando l’attenzione della rassegna verso la didattica e il perfezionamento musicale.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Dal 28 maggio al 3 giugno

Laboratorio di Musica d’Insieme – “Le 100 Chitarre”: Prove dell’orchestra di chitarre con le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale del territorio

Giovedì 4 Giugno

Ore 17.30 | Istituto San Giuseppe “Le 100 Chitarre” : Un grandioso evento d’apertura che vedrà sul palco l’Orchestra di chitarre delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale, del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e del Liceo Musicale “R. Margherita” di Palermo. Dirige il Maestro Giorgio Buttitta .



Ore 20.00 | Museo Riso – Sala Kounellis Concerto solistico del celebre chitarrista Aniello Desiderio .



Venerdì 5 Giugno

Oratorio di Santa Caterina d’Alessandria Masterclass tenuta dal Maestro Aniello Desiderio rivolta agli studenti degli istituti all’indirizzo musicale e i professionisti dello strumento



Si ringrazia il Direttore del conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, il M° Mauro Visconti, per il suo supporto alle iniziative proposte.

Ore 19.30 | Oratorio di San Lorenzo Trio Namalia : Gloria Liarda, Aurora Macaluso e Maurelia Navarra. Duo Geraci – Romano : Eva Geraci (flauto) e Paolo Romano (chitarra).



Sabato 6 Giugno

Ore 19.30 | Museo Riso – Sala Kounellis Concerto di Christian Bottone . Duo Fiamingo – Cascino : Vincenzo Fiamingo (chitarra) e Samuele Cascino (violino).



Sabato 6 Giugno – MOSTRA DI LIUTERIA

Dalle Ore 16.00 alle ore 19.00 | Museo Riso

LIUTAI PRESENTI

FLAVIO ALAIMO, GIUSEPPE CAMPO, VINCENZO CANDELA, DOMENICO MARCHESE

PAOLO NOBILE, VITTORIO PIZZURRO

“Palermo Città della Chitarra” è realizzato grazie al contributo dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e alla collaborazione tra il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, l’I.M.S. “Regina Margherita”, l’Istituto San Giuseppe – Figlie della Croce, la Cooperativa Le Baccanti, gli Amici dei Musei Siciliani e l’Associazione Apollo. La direzione organizzativa del Centro Chitarristico Siciliano “Le Ore di Apollo”, guidato da Dario Macaluso insieme a un gruppo di musicisti e professionisti del territorio, continua così a costruire un progetto che negli anni ha contribuito a rendere Palermo un punto di riferimento sempre più riconoscibile per la cultura chitarristica e la musica classica contemporanea.