Palermo. “Autunno in arte 2025” tra i premiati lo scultore internazionale Roberto Tascone

Arte, moda e impegno sociale gli ingredienti di domani pomeriggio, 19 settembre 2025, a Villa Niscemi a Palermo. Tra i premiati il noto scultore Roberto Tascone, appassionato di arte fin da giovane, ha esposto le sue opere anche a New York.
Roberto Tascone è nato a Gela (CL), l’11 giugno 1968, dove vive e lavora.
Fin da giovane mostra una spiccata inclinazione per l’arte. Frequenta l’Istituto d’Arte Paritario “Antonello da Messina”, guidato dal Maestro Antonio Insulla. In seguito, partecipa al corso di pittura del dopolavoro ex ANIC, curato dal Maestro Antonio Occhipinti.
Consegue la maturità presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Ettore Maiorana” di Gela.
Lavora ed espone nel suo atelier situato nel corso principale della città di Gela, dove sviluppa uno stile personale e approfondisce la storia antica della città, riproducendo manufatti e simboli dell’epoca.
Mostre ed esposizioni
– 1993 – Espone a New York su invito della Galleria Alba, ottenendo un discreto riconoscimento.
– 1995 – Partecipa a mostre a Cannes e Milano con la galleria World Art.
– 1998 – La casa editrice Alba gli dedica una pagina nel Dizionario d’Arte Contemporanea.
– 1998 – Realizza una statua in bronzo raffigurante Padre Pio, alta 2,20 metri, collocata nella Chiesa Don Bosco di Gela.
– 2000 – Espone in collettiva a Taormina.
– 2005 e 2013 – Partecipa alla storica mostra Sperone Arte a Gela.
– 2015 – Espone nella collettiva “La Donna Ideale di Bellezza” presso la Galleria Mulinieventi.
– 2016 – Realizza una scultura dedicata a Sharya una donna islamica condannata a morte per la conversione al cristianesimo. L’opera gli provoca minacce online.
– 2025 – Partecipa alla Biennale Sycili Trinacria Bist presso il Palazzo Reale della Ficuzza (PA), ricevendo un prestigioso riconoscimento. In tale occasione dona un busto alla comunità dedicato a Fratel Biagio Conte.
Altri progetti
– Dal 2017 a oggi ha realizzato 18 busti ritratti dedicati ai personaggi storici della città di Gela.
– Ha inoltre creato una riproduzione in miniatura della Dea Cèle per il parco archeologico di Gela.