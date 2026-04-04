Palermo Accoglie la prima edizione del “Viva Mexico Festival” nella Nuova Location “Palagiotto”

da | 04 Aprile 2026 | Attualità, Eventi

Il via alla prima edizione del “Viva Mexico Festival”, un evento imperdibile che promette di portare musica, colori e sapori messicani nella nuova e suggestiva location del “Palagiotto”, in Piazza Palagiotto.

Fino al 6 aprile, dalle 12 alle 24, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente, con ingresso completamente gratuito. Questo festival rappresenta un’occasione unica per scoprire e celebrare la ricchezza culturale del Messico attraverso una varietà di attività che includono:

– Esibizioni musicali dal vivo che faranno danzare il pubblico al ritmo della musica tradizionale e moderna messicana.

– Stand gastronomici dove assaporare autentici piatti della cucina messicana, preparati da chef specializzati.

– Spettacoli di danza e performance artistiche che trasporteranno i partecipanti nei colori e nelle tradizioni messicane.

– Laboratori e attività per tutte le età, offrendo un momento di divertimento e apprendimento per tutta la famiglia.

Il “Viva Mexico Festival” è un evento pensato per celebrare l’amicizia tra Italia e Messico, promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento delle tradizioni culturali attraverso il divertimento e l’incontro.

Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza entusiasmante e colorata. 

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