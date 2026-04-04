Palermo Accoglie la prima edizione del “Viva Mexico Festival” nella Nuova Location “Palagiotto”

Il via alla prima edizione del “Viva Mexico Festival”, un evento imperdibile che promette di portare musica, colori e sapori messicani nella nuova e suggestiva location del “Palagiotto”, in Piazza Palagiotto.
Fino al 6 aprile, dalle 12 alle 24, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente, con ingresso completamente gratuito. Questo festival rappresenta un’occasione unica per scoprire e celebrare la ricchezza culturale del Messico attraverso una varietà di attività che includono:
– Esibizioni musicali dal vivo che faranno danzare il pubblico al ritmo della musica tradizionale e moderna messicana.
– Stand gastronomici dove assaporare autentici piatti della cucina messicana, preparati da chef specializzati.
– Spettacoli di danza e performance artistiche che trasporteranno i partecipanti nei colori e nelle tradizioni messicane.
– Laboratori e attività per tutte le età, offrendo un momento di divertimento e apprendimento per tutta la famiglia.
Il “Viva Mexico Festival” è un evento pensato per celebrare l’amicizia tra Italia e Messico, promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento delle tradizioni culturali attraverso il divertimento e l’incontro.
Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza entusiasmante e colorata.