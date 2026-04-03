Palermo accoglie la 1ª Mostra dell’Artigianato: un evento imperdibile per grandi e piccini

da | 03 Aprile 2026 | Attualità, Eventi

Si apre al Palagiotto di Palermo un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e dell’artigianato. La 1ª Mostra dell’Artigianato, intitolata “L’Arte di Fare, il Piacere di Condividere”, si terrà nei due super weekend del 10-11-12 e 17-18-19 aprile 2026.

Questo evento straordinario, con orari d’apertura dalle 16 alle 23 i venerdì e sabati e dalle 10 alle 23 le domeniche, offrirà ai visitatori un viaggio unico tra tradizione, talento e creatività. La mostra sarà inaugurata ufficialmente il 10 aprile alle ore 16 con una cerimonia speciale, allietata dalla presenza di Gb Sax,  i presenti saranno inoltre trasportati da suggestive note country e dai balli degli anni ‘800.

Tra le tante iniziative proposte, emerge un’opportunità educativa e interattiva pensata appositamente per i più piccoli: le esibizioni con il tornio. I bambini avranno l’occasione di immergersi nel mondo dell’artigianato, stimolando la loro creatività e manualità sotto la guida esperta degli artigiani presenti.

La mostra, sponsorizzata dalle illustri Federaziende e Conf.Sin (confederazione nazionale sindacati autonomi), sarà ad ingresso gratuito, rendendo accessibile a tutti la bellezza e l’ingegno del mestiere artigianale.

Questo evento è un’opportunità unica per esplorare, apprezzare e condividere il meraviglioso mondo dell’artigianato.

1ª Mostra dell’Artigianato

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