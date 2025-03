Padre, se anche tu non fossi il mio | di Maria Rosa Bernasconi

“Padre, se anche tu non fossi il mio

Padre, se anche fossi a me un estraneo,

per te stesso egualmente t’amerei”.

Versi toccanti e pieni d’amore

L’istante del ricordo è immediato

I luoghi dell’infanzia ancor nel cuore

Ora che il tempo delle viole è ritornato.

Quando andavamo per i campi in bicicletta

E scoprivo il bambino che dentro di te avevi

Con la vita che pedalava troppo in fretta

E la tua rabbia ben nascosta trattenevi.

I ricordi non colmano mai il vuoto

Dopo la tempesta in quel mare oscuro

Viene la quiete che rimette tutto in moto

E il padre resta l’approdo più sicuro.

La casa paterna non nega il conforto

E’ la prima palestra di virtù e bontà

Ove si misura con il perdono il torto

E si esprime la piena e spontanea volontà.

Dare l’affetto con gesti, parole e sguardi

Anche se i tempi cambiano e sono diversi

Lacrime taciute di solitudine senza riguardi

E l’animo comincia lentamente a rassegnarsi.

Il necessario al vivere divien così speciale

Ogni dimenticanza è peggio di uno schiaffo

Sulle ferite aperte non si sparge il sale

La carezza di un sorriso è al cuore un tuffo.

Ogni figlio somiglia un po’ a suo padre

Che custodisce della famiglia la memoria

Che ben compatta e coordina le squadre

Che tace per non mentire quand’è brutta la storia.

I bambini guardano il papà con occhi sinceri

E lo disegnano come un essere speciale

Re di castelli incantati, mito dei desideri

Una figura straordinaria sempre colossale.

Maria Rosa Bernasconi