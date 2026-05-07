Open Day al Conservatorio Arturo Toscanini

Sabato 16 maggio 2026 dalle ore 10.30 alle 18.00. Una giornata tra formazione, eccellenza e grandi opportunità internazionali

Ribera, 6 maggio 2026. Il Conservatorio Arturo Toscanini apre le sue porte al pubblico in occasione dell’Open Day, in programma sabato 16 maggio 2026, dalle ore 10.30 alle 18.00, presso la sede di Conservatorio Arturo Toscanini.

L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastici, docenti, studenti, famiglie, scuole ad indirizzo musicale e operatori del settore, con l’obiettivo di far conoscere da vicino una realtà formativa che negli anni si è affermata come punto di riferimento non solo a livello territoriale, ma anche nazionale e internazionale.

Il Conservatorio Arturo Toscanini, infatti, è stato recentemente inserito tra le 100 Eccellenze Italiane, un riconoscimento che premia la qualità della didattica, l’innovazione dei percorsi formativi e l’intensa attività artistica. Un’istituzione capace di offrire ai propri studenti concrete opportunità di crescita e visibilità, portando le proprie produzioni orchestrali ed ensemble su importanti palcoscenici internazionali, da Osaka a Praga, dall’Olanda agli Stati Uniti, contribuendo a diffondere il talento e la cultura musicale italiana nel mondo.

Nel corso della giornata, i visitatori potranno assistere a performance dal vivo che spaziano tra musica classica, jazz e pop-rock, esplorare gli spazi della struttura e ricevere informazioni dettagliate sui corsi accademici e preaccademici, sugli sbocchi professionali e sulle procedure di ammissione per l’Anno Accademico 2025/2026.

L’Open Day rappresenta inoltre un’importante occasione per partecipare a laboratori interattivi, incontrare docenti e studenti e vivere in prima persona l’esperienza formativa offerta dal Conservatorio, caratterizzata da un approccio dinamico, inclusivo e orientato al mondo del lavoro artistico e culturale.

Pensato come momento di incontro e condivisione, l’evento mira a rafforzare il dialogo con le realtà musicali del territorio e a orientare le nuove generazioni verso percorsi di studio di alto livello, in grado di coniugare tradizione e innovazione.

Una giornata all’insegna della musica, della scoperta e delle opportunità, che conferma il ruolo del Conservatorio Arturo Toscanini come centro di eccellenza capace di formare i protagonisti della scena musicale di domani, con uno sguardo sempre aperto al panorama internazionale.

Per info su segreteria@istitutotoscanini.it tel. 0925.61280