OPEN CALL FOR ARTIST: live show case Sicily Music Conference 14 – 17 maggio Palermo e Catania

Dal 14 al 17 maggio 2025 torna la Sicily Music Conference e dopo la calorosa accoglienza del 2024 si terrà nuovamente fra Palermo e Catania.



Forte del successo delle edizioni precedenti l’evento, nato nel 2022 grazie all’impegno di professionisti del settore musicale, continua a lavorare per promuovere gli artisti dell’isola, per farli conoscere a livello internazionale e per agevolare lo scambio di buone pratiche oltre alla creazione di una rete per implementare la filiera musicale sull’isola e le collaborazioni nel Mediterraneo.



Con l’obiettivo di condividere scoperte musicali e di agevolare i tour dei musicisti meno noti esce oggi una call aperta a tutti gli artisti e alle band internazionali e non per partecipare agli showcase previsti nelle 4 serate di conference.



La call rappresenta un’opportunità unica per gli artisti di farsi conoscere, di mettere in luce il proprio talento per avviare carriere internazionali e per creare connessioni strategiche con professionisti del settore musicale globale.



La SMC ha come obiettivo primario quello di espandere la rete del territorio siciliano grazie a un percorso sempre più ambizioso, dalla mappatura dei Festival, alla presenza, grazie al supporto della Regione Sicilia, di una corposa delegazione alla Conferenza Internazionale di Groningen del mese di gennaio, dalla creazione dell’agenzia live ai corsi in università nei mesi precedenti la conference.

L’iscrizione sarà possibile tramite la compilazione di un form, una commissione presieduta dalla SMC e da alcuni referenti dei principali festival siciliani selezionerà le band che si esibiranno in Sicilia nel mese di maggio.



Per candidarsi è sufficiente andare qui e compilare il form