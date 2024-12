Omosumo sul palco dei Candelai per la ONG CISS Palestina attiva a Gaza

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn È il direttore d’orchestra ucraino Kirill Karabits – che sostituisce il previsto Cristian Măcelaru, indisposto – il protagonista del concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in programma giovedì 12 dicembre alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. La serata è trasmessa in diretta su Radio3, nel circuito Euroradio e in live streaming sul portale…