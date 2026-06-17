Oltre il personaggio: il volto più autentico di Gianluca Condorelli

Nel panorama artistico contemporaneo, Gianluca Condorelli si distingue come un interprete capace di coniugare talento, sensibilità e dedizione al mestiere dell’attore. Attraverso il suo percorso professionale, ha saputo costruire una presenza scenica autentica, dando vita a personaggi complessi e coinvolgenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. La sua carriera rappresenta un esempio di passione e costante ricerca espressiva, elementi che continuano a caratterizzare il suo lavoro e la sua crescita artistica. L’ho intervistato facendogli delle domande che non riguardano solo il suo lavoro, ma sono andata più in profondità.

Qual è stata la sfida più grande che hai affrontato nel passaggio da aspirante attore a professionista?

La sfida più grande è stata smettere di aspettare che qualcuno mi desse il permesso di definirmi attore. Per molto tempo pensavo che servisse un ruolo importante o un riconoscimento esterno. Poi ho capito che essere professionisti significa studiare, migliorarsi e continuare a presentarsi anche quando le opportunità non arrivano subito. Ho dovuto imparare a credere in me stesso anche nei momenti in cui gli altri non lo facevano. È stato un percorso fatto di sacrifici, dubbi e tanta determinazione, ma è proprio questo che mi ha permesso di trasformare un sogno in un obiettivo concreto.

Quali aspetti della recitazione ti danno più soddisfazione e ti fanno capire di aver scelto la strada giusta?

La possibilità di raccontare emozioni e storie che possono lasciare qualcosa nelle persone. Quando interpreto un personaggio entro in contatto con parti di me che magari nella vita quotidiana tengo nascoste. È una sensazione che mi fa capire ogni volta di aver scelto la strada giusta. La recitazione mi permette di osservare l’essere umano da prospettive diverse e di trasformare emozioni ed esperienze in qualcosa che possa arrivare al pubblico. È un privilegio che non smette mai di emozionarmi.

Essendo un volto relativamente nuovo, senti più libertà nel costruire la tua immagine o più pressione nel doverti affermare?

Entrambe le cose. Da una parte ho la libertà di costruire la mia identità senza etichette, dall’altra c’è la pressione di dimostrare il mio valore. Però ho imparato a vedere quella pressione come uno stimolo e non come un ostacolo. Essere agli inizi significa avere ancora molto da costruire, ma anche la possibilità di sperimentare, imparare e crescere senza sentirsi intrappolati in un’immagine già definita.

C’è stato un rifiuto o un provino andato male che ti ha insegnato qualcosa di importante?

Più di uno. All’inizio vivevo ogni rifiuto come una conferma di non essere abbastanza bravo. Oggi ho capito che un no spesso non riguarda il talento ma la compatibilità con un ruolo, un progetto o una visione artistica. I rifiuti mi hanno insegnato a non identificarmi con il risultato di un singolo provino e a continuare a lavorare su me stesso. Ogni esperienza, anche la più difficile, può insegnarti qualcosa se scegli di ascoltarla.

Quali sono i sacrifici personali che il pubblico spesso non vede nella vita di un attore?

Credo che il pubblico veda spesso solo il prodotto finito: il film, la serie TV, lo spettacolo, il personaggio sullo schermo. Da fuori può sembrare qualcosa di naturale o addirittura semplice, ma dietro c’è un lavoro enorme che raramente viene raccontato. Fare l’attore non significa soltanto imparare delle battute o presentarsi a un casting. È un percorso che richiede disciplina costante, cura del proprio corpo e della propria mente. Significa allenarsi, mantenersi in forma, seguire uno stile di vita equilibrato, studiare continuamente e lavorare sulla propria presenza scenica. Personalmente ho imparato quanto siano importanti anche aspetti come la meditazione, il focus su sé stessi e la capacità di ascoltarsi. C’è poi una parte ancora più invisibile: il lavoro emotivo. Un attore deve imparare a conoscere le proprie emozioni, affrontarle, gestirle e, in un certo senso, plasmarle per metterle al servizio di un personaggio. A tutto questo si aggiungono le incertezze del mestiere, i rifiuti, le attese, i viaggi, gli investimenti nella formazione e i sacrifici personali che spesso vengono fatti senza alcuna garanzia di successo. È una professione meravigliosa, ma che richiede di essere sempre sul pezzo, sia dal punto di vista artistico che umano.

Oggi è più difficile emergere per il talento o per la visibilità sui social?

Credo che oggi sia impossibile ignorare il ruolo dei social. Il talento resta la base di tutto, perché senza preparazione, studio e credibilità artistica è difficile costruire una carriera duratura. Allo stesso tempo, però, viviamo in un’epoca in cui la visibilità ha assunto un peso enorme. Purtroppo il numero di follower viene spesso considerato quasi come una carta d’identità professionale. A volte capita di vedere persone valutate non solo per le loro capacità artistiche, ma anche per la loro capacità di generare attenzione e pubblico. Questo può creare situazioni in cui alcuni professionisti si sentono scavalcati da chi ha una maggiore esposizione online. Credo però che sia importante fare una distinzione. Un profilo social di successo non si traduce automaticamente nella capacità di sostenere un ruolo in un film, una serie TV o una produzione teatrale. Sono competenze diverse che richiedono percorsi diversi. Allo stesso tempo, non bisogna demonizzare i social, perché se utilizzati con intelligenza possono diventare un’opportunità straordinaria. Oggi un attore ha la possibilità di raccontare il proprio percorso, mostrare il proprio lavoro e costruire una presenza riconoscibile. Questo può aumentare la probabilità di essere notato da casting director, agenti e professionisti del settore. La vera sfida è trovare un equilibrio: continuare a investire nella propria formazione artistica senza trascurare gli strumenti di comunicazione che il mondo contemporaneo mette a disposizione. Quando talento e visibilità riescono a convivere, possono diventare una combinazione molto potente.

Parlando poi di difficoltà, in background hai accennato a una crisi personale passata poi fonte di cambiamento, hai voglia di raccontare ai lettori la tua esperienza?

Sì, e credo sia giusto parlarne perché spesso si vede solo il risultato finale, mai il percorso. Prima di arrivare a lavorare nel mondo dello spettacolo ho svolto molti lavori diversi. Vivevo in una realtà in cui inseguire un sogno sembrava quasi un lusso, qualcosa che gli altri consideravano impossibile o irrealistico. Per molto tempo ho avuto la sensazione che nessuno credesse davvero in me e spesso mi sono ritrovato ad affrontare tutto da solo. La depressione è stata probabilmente il punto più difficile della mia vita. Mi sono trovato in un momento in cui sentivo di aver toccato il fondo, senza una direzione chiara e con molte più domande che risposte. Col senno di poi, però, è stato anche il momento che ha cambiato tutto. Quando sei costretto a guardare in faccia le tue fragilità, puoi finalmente capire cosa conta davvero. Da lì ho iniziato a costruire il mio percorso un passo alla volta. Ho fatto il pendolare tra Milano e Roma, investendo nella formazione, nello studio della recitazione e nella mia crescita professionale. Non è stato facile: ci sono stati periodi in cui trovare un alloggio era complicato, momenti in cui i soldi sembravano non bastare mai e giorni in cui mi chiedevo se ce l’avrei fatta davvero. Ma proprio quelle difficoltà mi hanno insegnato la resilienza. Ho capito che il coraggio non è non avere paura, ma continuare a camminare anche quando la strada sembra in salita. Oggi guardo a quel periodo non con rabbia, ma con gratitudine, perché è stato il dolore a farmi comprendere chi volevo diventare e quale fosse il mio vero obiettivo.

Che consiglio dai a chi vuole diventare attore ma non riesce o si abbatte con facilità?

Direi di non misurare il proprio valore sulla velocità dei risultati. Viviamo in un’epoca in cui siamo abituati a vedere solo il successo degli altri, mai il tempo, gli errori e i sacrifici che ci sono dietro. Se questo è davvero il vostro sogno, studiate, preparatevi e continuate a provarci anche quando le cose non vanno come speravate. Ci saranno rifiuti, momenti di sconforto e persone che vi diranno che non è possibile. A me è successo. Ma spesso la differenza tra chi ce la fa e chi si ferma non è il talento: è la capacità di resistere abbastanza a lungo da dare al proprio talento il tempo di essere visto. Abbiate fiducia nel percorso, perché ogni esperienza, anche quella che sembra una sconfitta, può diventare una parte fondamentale della vostra storia.