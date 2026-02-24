Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il più bel sogno per l’Italia

Olimpiadi Invernali MilanoCortina 2026: fantastiche!
Da brividi addosso l’apertura allo Stadio di San Siro
In ogni senso sono state smentite tutte le statistiche
Trenta medaglie al petto dei nostri atleti è un bel respiro.
Il piacere di condividere ogni disciplina senza rivalità
In un confronto reale privo di alcun imbroglio o errore
All’insegna del fair play, del rispetto, della normalità
Che fa battere il cuore come una bella storia d’amore.
Abbiamo ispirato tutto il mondo con questi Giochi
Lo sport è una lingua universale senza l’istruzione
La possono parlare tutti, non è il privilegio di pochi
E’ toccare con mano il sangue, il sudore, la passione.
L’arte degli italiani sta nella bellezza, così vien detto
Non siamo solo quelli che spaghetti, pizza e mandolino
Brilliamo nell’arte, nella creatività, e nel cibo il diletto
L’accoglienza, l’ospitalità, il far sentire a casa ogni vicino.
“Più veloce, più in alto, più forte” è il motto olimpico
Parità di genere, coraggio, tenacia, ambasciatore di pace
Lotta alla discriminazione, difesa delle minoranze, etico
Lo spirito olimpico centrato, lo sport che unisce ci piace.
Paesaggi di straordinaria bellezza in questo bel viaggio
Che ha unito l’intero Paese come mai accaduto finora
L’orgoglio di essere all’altezza di grandi sfide, il coraggio
Di un successo strepitoso e riconosciuto davvero ci onora.
Ai XXV Giochi Olimpici in Italia è andata in scena la magia
Che attraverso lo sport è possibile un mondo migliore
Emozione, audacia, condivisione, unità, grande energia
Impegno incredibile di chi ha creduto e ha messo il cuore.
Sono ben novantadue le nazioni che hanno partecipato
Duemilanovecento gli atleti che han preso parte ai Giochi
Diciottomila i volontari che senza compenso hanno vegliato
Parlate tutte le lingue, bandiere, inni, due bracieri di fuochi.
All’Arena di Verona, ora stadio olimpico, l’atto di chiusura
Nel grande teatro d’opera la lirica ha incontrato gli atleti
Spenta la fiamma olimpica che vive nel petto senza paura
Ricordando e tramandando ai posteri che ne saranno lieti.
Un GRAZIE enorme a chi ha reso possibile il più bel sogno
Perché questo evento è certo destinato a entrare nella storia
La giusta dimensione non è sempre il profitto ma il bisogno
Di lasciare una traccia e anche di sorpassarla nella memoria.
Maria Rosa Bernasconi