Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il più bel sogno per l’Italia

Olimpiadi Invernali MilanoCortina 2026: fantastiche!

Da brividi addosso l’apertura allo Stadio di San Siro

In ogni senso sono state smentite tutte le statistiche

Trenta medaglie al petto dei nostri atleti è un bel respiro.

Il piacere di condividere ogni disciplina senza rivalità

In un confronto reale privo di alcun imbroglio o errore

All’insegna del fair play, del rispetto, della normalità

Che fa battere il cuore come una bella storia d’amore.

Abbiamo ispirato tutto il mondo con questi Giochi

Lo sport è una lingua universale senza l’istruzione

La possono parlare tutti, non è il privilegio di pochi

E’ toccare con mano il sangue, il sudore, la passione.

L’arte degli italiani sta nella bellezza, così vien detto

Non siamo solo quelli che spaghetti, pizza e mandolino

Brilliamo nell’arte, nella creatività, e nel cibo il diletto

L’accoglienza, l’ospitalità, il far sentire a casa ogni vicino.

“Più veloce, più in alto, più forte” è il motto olimpico

Parità di genere, coraggio, tenacia, ambasciatore di pace

Lotta alla discriminazione, difesa delle minoranze, etico

Lo spirito olimpico centrato, lo sport che unisce ci piace.

Paesaggi di straordinaria bellezza in questo bel viaggio

Che ha unito l’intero Paese come mai accaduto finora

L’orgoglio di essere all’altezza di grandi sfide, il coraggio

Di un successo strepitoso e riconosciuto davvero ci onora.

Ai XXV Giochi Olimpici in Italia è andata in scena la magia

Che attraverso lo sport è possibile un mondo migliore

Emozione, audacia, condivisione, unità, grande energia

Impegno incredibile di chi ha creduto e ha messo il cuore.

Sono ben novantadue le nazioni che hanno partecipato

Duemilanovecento gli atleti che han preso parte ai Giochi

Diciottomila i volontari che senza compenso hanno vegliato

Parlate tutte le lingue, bandiere, inni, due bracieri di fuochi.

All’Arena di Verona, ora stadio olimpico, l’atto di chiusura

Nel grande teatro d’opera la lirica ha incontrato gli atleti

Spenta la fiamma olimpica che vive nel petto senza paura

Ricordando e tramandando ai posteri che ne saranno lieti.

Un GRAZIE enorme a chi ha reso possibile il più bel sogno

Perché questo evento è certo destinato a entrare nella storia

La giusta dimensione non è sempre il profitto ma il bisogno

Di lasciare una traccia e anche di sorpassarla nella memoria.

Maria Rosa Bernasconi