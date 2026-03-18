DAL 19 AL 28 MARZO CONCERTI DI PASQUA: IL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA NELLE CHIESE DEL TERRITORIO. Nuova serie di concerti gratuiti con il Coro e la Scuola di Canto Corale del Lirico capitolino. Iniziativa realizzata con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale

Dopo il Christmas Gala dello scorso dicembre, il Teatro dell’Opera di Roma, con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, torna nelle chiese della città con i Concerti di Pasqua. Otto appuntamenti gratuiti dedicati alla grande tradizione della musica sacra, con protagonisti il Coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Ciro Visco, e la Scuola di Canto Corale, guidata da Alberto de Sanctis e Isabella Giorcelli. L’Opera di Roma torna sul territorio per una nuova serie di appuntamenti musicali nella precisa volontà di stabilire un dialogo culturale continuo con il pubblico della Capitale.

«Con i Concerti di Pasqua vogliamo rinnovare il legame tra il nostro Teatro e la città, puntando sulla valorizzazione, in occasione delle festività pasquali, del grande repertorio corale, grazie alla presenza del Coro del Teatro dell’Opera di Roma diretto dal Maestro Ciro Visco e della Scuola di Canto Corale. Una pluralità di voci che si fanno comunità è, per sua natura, un’esperienza di partecipazione e condivisione: portare programmi di musica sacra nei luoghi della spiritualità del territorio – con il prezioso contributo dell’Assessorato ai Grandi Eventi – significa coinvolgere il pubblico in un momento collettivo in cui la musica diventa linguaggio comune, occasione di incontro e strumento di diffusione della bellezza nel tessuto urbano della città.»

Con queste parole il Sovrintendente Francesco Giambrone descrive la nuova iniziativa, che consolida la presenza del Teatro dell’Opera nel tessuto urbano capitolino.

«A Pasqua faremo un grande evento diffuso di musica per tutti con concerti gratuiti in otto chiese di quartieri popolari – sottolinea Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – È un progetto che abbiamo realizzato anche durante le feste di Natale con il Christmas Gala e che è stato un successo, per questo lo riproponiamo dal 19 al 28 marzo in zone fuori dal centro storico. Ringrazio il Teatro dell’Opera e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio per il grande lavoro che stanno facendo per rendere un’eccellenza italiana come l’Opera alla portata di tutti. Questi appuntamenti sono in linea con la Roma che vogliamo: una città dove gli eventi e la cultura siano dei diritti di tutti, indipendentemente dalle possibilità sociali ed economiche, soprattutto in un momento storico difficile come questo.»

Due i programmi, uno affidato al Coro e l’altro alla Scuola di Canto Corale dell’Opera di Roma, pensati per rinnovare il dialogo col pubblico della Capitale.

Per quattro serate dal 20 al 27 marzo il Coro del Teatro dell’Opera diretto dal Maestro Ciro Visco dà voce a una delle pagine più amate del repertorio sacro, il Requiem di Gabriel Fauré, con i soprani Constanza Antunica (20, 25 marzo) e Marika Spadafino (21, 27 marzo), i baritoni Marco Severin (20, 25 marzo) e Andrea Jin Chen (21, 27 marzo). Al pianoforte Alessia Capoccia. Dal quadrante sud-est fino al litorale, quattro le chiese ospitanti: il 20 marzo alle ore 19.00 la Chiesa dei Santi Fabiano e Venanzio (Tuscolano), il 21 marzo alle ore 19.30 la Chiesa di San Giovanni Battista de Rossi (Appio-Latino), il 25 marzo alle ore 19.00 la Chiesa Santa Maria Regina Pacis (Lido di Ostia) e il 27 marzo alle ore 16.00 la Chiesa dei Santi Aquila e Priscilla (Portuense).

Gli allievi della Scuola di Canto Corale, sotto la guida dei Maestri Alberto de Sanctis e Isabella Giorcelli e accompagnati al pianoforte da Zenoviia-Anna Danchak, propone un programma che attraversa quattro secoli di musica sacra, interpretando Salve Regina di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, Missa sub titulo Sancti Leopoldi MH 837 di Johann Michael Haydn e Tre Cori Religiosi di Gioachino Rossini (La Fede, La Speranza, La Carità). I brani intensi e solenni, accomunati dalla profondità spirituale propria del tempo pasquale, risuoneranno nelle chiese di Santa Maria Madre della Misericordia (Prenestino-Labicano, 19 marzo ore 19.00), di Sant’Ambrogio (Aurelio, 22 marzo ore 19.30), di San Romano Martire (Pietralata, 26 marzo ore 19.30) e di San Giovanni della Croce (Colle Salario, 28 marzo ore 19.30).

Info:

https://www.operaroma.it/news/concerti-di-pasqua-2026/

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA

CONCERTI DI PASQUA 2026 – PROGRAMMA

Coro del Teatro dell’Opera di Roma

Direttore Ciro Visco

Soprani Costanza Antunica (20, 25 marzo), Marika Spadafino (21, 27 marzo)

Baritoni Marco Severin (20, 25 marzo), Andrea Jin Chen (21, 27 marzo)

Pianoforte Alessia Capoccia

Requiem in re minore opera 48 diGabriel Fauré, per coro, soprano, baritono e pianoforte

Venerdì 20 marzo, ore 19.00

Chiesa dei Santi Fabiano e Venanzio (Tuscolano)

Sabato 21 marzo, ore 19.30

Chiesa di S. Giovanni Battista de Rossi (Appio-Latino)

Mercoledì 25 marzo, ore 19.00

Chiesa di Santa Maria Regina Pacis (Lido di Ostia)

Venerdì 27 marzo, ore 16.00

Chiesa dei Santi Aquila e Priscilla (Portuense)

Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma

Direttore Alberto de Sanctis

Pianoforte Zenoviia-Anna Danchak

Salve Regina di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi

Stabat Mater dolorosa

O quam tristis et afflicta

Fac, ut ardeat cor meum

Quando corpus morietur

Missa sub titulo Sancti Leopoldi MH 837 di Johann Michael Haydn

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei

Tre Cori Religiosidi Gioachino Rossini

La Fede

La Speranza

La Carità

Direttore Scuola di Canto Corale Ciro Visco

Maestri del Coro Alberto de Sanctis, Isabella Giorcelli

Giovedì 19 marzo, ore 19.00

Chiesa di Santa Madre della Misericordia (Prenestino-Labicano)

Domenica 22 marzo, ore 19.30

Chiesa di Sant’Ambrogio (Aurelio)

Giovedì 26 marzo, ore 19.30

Chiesa di San Romano Martire (Pietralata)

Sabato 28 marzo, ore 19.30

Chiesa di San Giovanni della Croce (Colle Salario)

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI