Novelle brevi di Sicilia, recensione della Prof.ssa Fausta Santagati: “Giostra alterna italiano e dialetto siciliano con naturalezza, arricchendo la narrazione di colori, suoni e identità culturale”

Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra è una raccolta di 18 racconti che conducono il lettore dentro frammenti di vita reale, colti e fissati con la delicatezza di chi teme che, altrimenti, verrebbero dispersi nel flusso incessante del “panta rhei”.

Il progetto narrativo di Giostra è chiaro: salvare l’essenziale, trattenere l’effimero, dare parola a momenti minimi ma profondamente umani.

L’autore si conferma un narratore autentico e sensibile. Attraverso dettagli solo in apparenza marginali — un gesto, una frase, un’immagine — riesce a evocare emozioni, ricordi e atmosfere che appartengono tanto alla sua storia personale quanto alla memoria collettiva della sua terra.

I temi sono vari e sempre coerenti: dalle tracce autobiografiche ai legami affettivi con la Sicilia, con un’attenzione particolare per Palermo, che emerge come sfondo vivo e pulsante.

I racconti non offrono giudizi, né vogliono fornire risposte. Preferiscono invece invitare alla riflessione, stimolare lo sguardo critico del lettore e accompagnarlo in un percorso di consapevolezza sulla vita, sulla società e sulle emozioni quotidiane.

Tra i testi più significativi, spiccano quelli legati alla memoria familiare, come Gli auguri di mia nonna ottantenne; quelli che toccano vicende recenti e universali, come le esperienze della pandemia; i racconti più legati alla politica locale, come Il sindaco e Il senatore; e le novelle dedicate all’amore e alla sensualità femminile, tema ricorrente nella poetica dell’autore.

Un ulteriore elemento di valore è rappresentato dalla mescolanza linguistica: Giostra alterna italiano e dialetto siciliano con naturalezza, arricchendo la narrazione di colori, suoni e identità culturale. In testi come Auguri da Palermo, l’uso del dialetto diventa un vero e proprio strumento espressivo, capace di restituire autenticità e immediatezza.

In conclusione, Novelle brevi di Sicilia è una raccolta breve ma intensa, capace di trasformare piccoli frammenti di quotidianità in racconti che restano impressi. Un’opera che celebra la memoria, la lentezza e la forza dei dettagli, offrendo uno sguardo affettuoso e profondo sulle atmosfere della Sicilia e sulle emozioni che appartengono a tutti noi.

Fausta Santagati

Docente di letteratura italiana presso l’Istituto Comprensivo Statale “Archimede La Fata” di Partinico (PA).

