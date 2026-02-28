Novelle brevi di Sicilia, recensione della Prof.ssa Fausta Santagati: “Giostra alterna italiano e dialetto siciliano con naturalezza, arricchendo la narrazione di colori, suoni e identità culturale”

Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra è una raccolta di 18 racconti che conducono il lettore dentro frammenti di vita reale, colti e fissati con la delicatezza di chi teme che, altrimenti, verrebbero dispersi nel flusso incessante del “panta rhei”.

Il progetto narrativo di Giostra è chiaro: salvare l’essenziale, trattenere l’effimero, dare parola a momenti minimi ma profondamente umani.

L’autore si conferma un narratore autentico e sensibile. Attraverso dettagli solo in apparenza marginali — un gesto, una frase, un’immagine — riesce a evocare emozioni, ricordi e atmosfere che appartengono tanto alla sua storia personale quanto alla memoria collettiva della sua terra.

I temi sono vari e sempre coerenti: dalle tracce autobiografiche ai legami affettivi con la Sicilia, con un’attenzione particolare per Palermo, che emerge come sfondo vivo e pulsante.

I racconti non offrono giudizi, né vogliono fornire risposte. Preferiscono invece invitare alla riflessione, stimolare lo sguardo critico del lettore e accompagnarlo in un percorso di consapevolezza sulla vita, sulla società e sulle emozioni quotidiane.

Tra i testi più significativi, spiccano quelli legati alla memoria familiare, come Gli auguri di mia nonna ottantenne; quelli che toccano vicende recenti e universali, come le esperienze della pandemia; i racconti più legati alla politica locale, come Il sindaco e Il senatore; e le novelle dedicate all’amore e alla sensualità femminile, tema ricorrente nella poetica dell’autore.

Un ulteriore elemento di valore è rappresentato dalla mescolanza linguistica: Giostra alterna italiano e dialetto siciliano con naturalezza, arricchendo la narrazione di colori, suoni e identità culturale. In testi come Auguri da Palermo, l’uso del dialetto diventa un vero e proprio strumento espressivo, capace di restituire autenticità e immediatezza.

In conclusione, Novelle brevi di Sicilia è una raccolta breve ma intensa, capace di trasformare piccoli frammenti di quotidianità in racconti che restano impressi. Un’opera che celebra la memoria, la lentezza e la forza dei dettagli, offrendo uno sguardo affettuoso e profondo sulle atmosfere della Sicilia e sulle emozioni che appartengono a tutti noi.

Fausta Santagati

Docente di letteratura italiana presso l’Istituto Comprensivo Statale “Archimede La Fata” di Partinico (PA).

Fausta Santagati Fausta Santagati

da Rai Play Sound:

Rai Radio 1: «Il caso letterario delle “Novelle brevi di Sicilia”» | Eliana Escheri intervista Andrea Giostra | Mercoledì 31 maggio 2023

https://www.raiplaysound.it/audio/2023/06/Auditorium-del-31052023-30-Andrea-Giostra-d113f410-82ac-497a-b3ba-94dab26434ea.html

Dove acquistare le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra:

Il libro:

Andrea Giostra, “Novelle brevi di Sicilia”, Independently published, edizione settembre 2025:

https://amzn.eu/d/eJ4cOZu

da PandiLettere ed., Roma, 2023

https://www.pandilettere.com/inostrilibri/novellebrevidisicilia

Info su Andrea Giostra:

I CANALI SOCIAL DI ANDREA GIOSTRA:

Seguitemi sul mio Profilo Instagram Andrea Giostra:

https://www.instagram.com/andreagiostrapsicologocriminol

Seguitemi sulla mia Pagina Facebook Andrea Giostra:

https://www.facebook.com/AndreaGiostraPsicologoECriminologo

Seguitemi sul mio Canale YouTube Andrea Giostra:

https://www.youtube.com/@AndreaGiostraPsicologoCriminol

Le prime 100 interviste (e oltre…) ad Andrea Giostra, psicologo, criminologo, scrittore ed editorialista culturale:

da Play List di YouTube:

da Play List di Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2499554480294100

40 artisti (attrici e attori) recitano le “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra in oltre 150 interpretazioni | Le letture si possono ascoltare dai canali YouTube e da Facebook Watch elencati a seguire.

da Canale YouTube:

da Canale Facebook Watch:

https://business.facebook.com/latest/posts/playlist_details?videolist_id=434295254615223