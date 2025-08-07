“Note di stelle”: Cefalù celebra la musica e le stelle

da | 07 Agosto 2025 | Attualità, Eventi, Turismo, Viaggi

L’11 agosto 2025 a Castello Bordonaro Mazzaforno (Cefalù, Pa), con il concerto di Alfredo Giammanco e la voce narrante di Marcello Barrale.

Dopo il successo del concerto “Absolutely… Ennio Morricone” (unica data in Sicilia) del duo Gilda Buttà  e Luca Pincini, il prossimo appuntamento con l’estate culturale cefaludese, organizzata dalla Cooperativa Le Baccanti, sarà l’ 11 agosto 2025 (ore 21.00 e 23.00 – Castello Bordonaro Mazzaforno, Cefalù) con “Note di stelle” e il concerto di Alfredo Giammanco con la voce narrante di Marcello Barrale e la collaborazione degli operatori scientifici del Planetario di Palermo (Ingresso: €5 intero – clicca qui per info biglietti).

Una serata suggestiva in cui musica e astronomia si incontrano. Lo spettacolo si aprirà con una narrazione della Via Lattea, proseguendo con l’osservazione diretta – tramite telescopi – di oggetti del cielo profondo: nebulose, ammassi stellari e galassie lontane e si alternerà con la musica dal vivo e sound art di Alfredo Giammanco. Un’occasione unica per vivere il cielo estivo in una cornice magica, tra scienza, musica e poesia.

Un evento che nasce con l’intento di celebrare la musica in tutte le sue sfaccettature, intrecciando arte, scienza e bellezza paesaggistica, grazie alla presenza di artisti e professionisti di rilievo internazionale.

Foto Note di Stelle

Articoli correlati

Festival Sudamericana 2025 – San Ginesio (MC)

| | , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Il Festival Sudamericana si rinnova ancora una volta e presenta al suo pubblico e a quello che lo seguirà, la tredicesima edizione, 2025, ricca sempre più d’arte, passioni e sentimenti. La manifestazione nata sul filo ispiratore della cultura del tango nell’Agosto del 2013 a San Ginesio…

“Il Festival dei Ventimiglia”: convegno di studi sulla storia medievale a Montelepre

| | , , , ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Nel cuore del borgo di Montelepre, tra le antiche mura della suggestiva Torre Ventimiglia, sabato 6 settembre 2025 con inizio alle ore 17:00, si terrà il convegno culturale “Il Festival dei Ventimiglia”, un appuntamento prestigioso dedicato alla storia medievale siciliana, con particolare attenzione al ruolo centrale…

Pin It on Pinterest

Share This