“Non So Cosa Mi Succede”, il nuovo brano di Gabriele Versaci in uscita dal 1 febbraio

“L’amore è ciò che muove il mondo”, ma quando è sano e non tossico. Ecco come parla del nobile sentimento Gabriele Versaci, il poliedrico artista siciliano che torna con un nuovo brano dal sapore ancora più romantico, “Non So Cosa Mi Succede”, in uscita sabato 1 febbraio su tutte le piattaforme digitali (Amazon music, Spotify etc).

Versaci, anche per questa sua nuova produzione, può vantare la collaborazione di artisti di stampo nazionale. La protagonista del videoclip (in uscita a breve) è la showgirl e star del Bagaglino, Angela Melillo, mentre il regista è Stefano Cesaroni, che, di recente, ha girato il videoclip di Michele Zarrillo. Alle chitarre c’è Sonni Marco Lima. Testo e musica sono, invece, di Angelo Pretruccetti. La casa discografica è Caramella Blues (Roma).

Un singolo, “Non So Cosa Mi Succede”, cucito ad hoc sulla vocalità di Versaci. “Ho voluto parlare dell’amore con onestà intellettuale, facendone un’analisi sincera – spiega l’artista -. Il brano è giovane, fresco, attuale come non mai”.

Insomma, tutte le carte in regola per fare numeri. L’amore in chiave moderna, tradotta in chiave elettro-pop, una tematica eterna per nulla scontata, in cui ognuno di noi la vive in modo soggettivo e tenta di spiegare e raccontare l’inspiegabile e ciò che non si può raccontare.

“Le canzoni d’amore sono tutte più o meno tentativi, tutte spiegazioni e racconti parziali, che sposano determinate prospettive e a cui sfugge sempre la visione d’insieme di questo sentimento”, prosegue Versaci.

Energico interprete siciliano con un timbro di voce contemporaneo che si adatta in pieno alle esigenze musicali moderne, Gabriele Versaci, adesso, è pronto a tornare sulle reti nazionali, ma basterà restare sintonizzati sulle sue pagine social per saperne di più. Intanto, ha già preso parte ad una trasmissione televisiva, targata Mediaset, nella quale ha anticipato l’uscita di “Non so cosa mi succede” in compagnia di Angela Melillo.