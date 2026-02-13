“No Other Choice” (2025) di Park Chan-wook è un’opera che si impone come un grido di allarme, un monito contro la deriva del nostro tempo. La frase che dà il titolo al film è un mantra che risuona come un ritornello ossessivo, un richiamo che si insinua nella mente dello spettatore e non lo lascia più.

Ma chi è a pronunciare questa frase? Sono i protagonisti, intrappolati in una spirale di violenza e di disperazione, o è la struttura stessa del sistema a parlare, un sistema che ha ridotto l’individuo a merce, a oggetto da consumare e da gettare via?

La regia di Park Chan-wook è un capolavoro di tensione e di introspezione, un susseguirsi di primi piani che rivelano l’anima dei personaggi, di movimenti di macchina che giocano con lo spazio e il tempo, creando un senso di claustrofobia e di oppressione. Il regista coreano tesse una trama visivo-narrativa che è un omaggio a Hitchcock, ma anche un atto di accusa contro il sistema che ci governa.

Il cinema di Park Chan-wook è un cinema di denuncia, un grido di rabbia contro la mutazione antropologica che il tardo-capitalismo ha operato sulle nostre vite. La società contemporanea è diventata un grande mercato, dove tutto è in vendita e tutto è ridotto a valore di scambio. La famiglia, l’amore, la solidarietà, tutto è stato mercificato e svuotato di significato.

Ma c’è qualcosa di più profondo e di più inquietante in questo film. È l’idea che il capitalismo non sia solo un sistema economico, ma una vera e propria ontologia, una visione del mondo che riduce l’individuo a una mera entità economica. È l’idea che la lotta per la sopravvivenza sia l’unica legge che governa la nostra esistenza, e che la solidarietà e la compassione siano solo debolezze da sfruttare.

È una dark comedy satirica basata sul romanzo The Ax di Donald E. Westlake. Racconta di un uomo che, dopo essere stato licenziato dopo 25 anni di servizio, decide di eliminare fisicamente i suoi rivali per ottenere un nuovo posto di lavoro.

Il film è un intreccio di simboli e di metafore, un gioco di specchi che riflette la complessità della società contemporanea. La caccia del protagonista ai suoi rivali è un viaggio nel cuore della disperazione, un percorso segnato dalla sofferenza e dalla degradazione. Il dente malato che gli fa male è il simbolo di una parte di sé che sta marcendo, di una identità che si sta disintegrando. Le mogli dei dirigenti rivali, vogliose e insoddisfatte, sono il ritratto di una società che ha perso il senso della solidarietà e della compassione.

La casa di design, con la sua facciata impeccabile e la sua anima marcia, è il simbolo di un benessere che nasconde il rimosso, di una società che si vergogna della sua stessa ipocrisia. I cani abbandonati, i figli che imparano a sfruttare gli altri, le videochiamate che nascondono segreti e menzogne, tutto contribuisce a creare un’atmosfera di tensione e di oppressione.

L’obiettivo del film è quello di raccontare l’ansia sociale che pervade la nostra epoca, l’angoscia di perdere i privilegi e lo status. È un film che ci costringe a guardare in faccia la realtà del nostro tempo, e a chiederci se questo è davvero il meglio che possiamo fare. È stato scelto dalla Corea del Sud come candidato ufficiale agli Oscar 2026 per il Miglior Film Internazionale.

Stefania Lo Piparo