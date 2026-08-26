Nick The Nightfly protagonista della rassegna “Musiche del Nostro Tempo” per la Fondazione OJS – The Brass Group con il concerto

“My Italian Fantasy”.Un’esibizione con una band interamente siciliana tra brani originali e standard jazz. Special guest la cantante Maggie Charlton.

29 agosto ore 21.30 – Steri Hall

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Lo storico cortile dello Steri di Palermo ospiterà una serata indimenticabile con il grande ritorno di Nick The Nightfly, celebre voce della musica jazz e conduttore radiofonico di culto, per un evento che promette di incantare il pubblico con sonorità uniche tra pop, soul e jazz. Il concerto “My Italian Fantasy”, inserito nella Rassegna della Fondazione OJS – Brass Group “Musiche del Nostro Tempo” in collaborazione con Palermo Classica, è in programma il 29 agosto con inizio alle ore 21.30.

Nick The Nightfly, noto per la sua carriera internazionale e le inconfondibili esibizioni dal vivo, sarà accompagnato da una band di musicisti tutti siciliani: Fabio Lannino (basso elettrico e produzione), Roberto Macrì (piano), Giuseppe Urso (batteria), Vito Giordano (tromba e flicorno), Orazio Maugeri (sax) e Salvatore Sciarratta (trombone). I musicisti sono pronti a regalare al pubblico una serata di musica raffinata, tra brani originali e classici senza tempo. Special guest della serata sarà la cantante Maggie Charlton, figlia di Nick, caratterizzata da una voce calda e ricca di sfumature soul.

“Tornare in Sicilia e avere l’opportunitàdi suonare in un luogo cosìstraordinario come lo Steri–dichiara Nick The Nightfly– èper me un’emozione speciale.‘My Italian Fantasy’nasce proprio dal desiderio di raccontare, attraverso la musica, il mio legame con l’Italia e con la Sicilia, terra che ha una straordinaria sensibilitàmusicale e un’energia unica. Saròsul palco con una band composta da grandissimi musicisti siciliani, con i quali condivido la voglia di giocare con la musica, di attraversare vari stili musicali e di proporre le mie composizioni in una veste nuova. Abbiamo preparato una serata piena di ritmo, elegance e sorprese, con l’obiettivo di creare insieme al pubblico un’atmosfera speciale. Lo Steri saràla nostra casa sotto le stelle e non vedo l’ora di vivere questa fantasia italiana insieme al pubblico di Palermo”.

L’artista, che ha conquistato milioni di fan con il suo storico programma radiofonico su Radio Monte Carlo, presenterà alcuni dei suoi successi più amati, alternati a nuove composizioni tratte dai suoi ultimi progetti discografici. La scaletta comprenderà anche omaggi ai grandi del jazz, con rivisitazioni che portano la sua firma inconfondibile. Per l’occasione Nick ha infatti preparato un programma ricco di emozioni ed energia che, oltre alle canzoni di “Be yourself” (il suo ultimo album), comprende molti classici pop declinati in chiave jazz.

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group firma così un altro importante concerto con lo showman internazionale, dopo i numerosi sold out già registrati nell’ambito della stagione estiva. Popolarissimo dj e conduttore, Nick nasce in realtà come musicista e cantante. Era una promessa del calcio il giovane Malcolm – tanto da essere convocato nella Nazionale scozzese Under 18 – ed eccelleva nel badminton, ma il suo vero amore è sempre stata la musica. Ormai italiano dal 1982 per scelta di vita, nella sua nota trasmissione radiofonica ha ospitato leggende come Sting, Pat Metheny, Jacob Collier, Peter Gabriel, Ryūichi Sakamoto, Herbie Hancock, Zucchero, Caetano Veloso, Wayne Shorter, Donald Fagen, Pino Daniele, Annie Lennox e molti altri. Ha prodotto compilation di grande successo sotto l’egida di “The Nightfly” e ama fare musica in prima persona, sia con la sua Nick The Nightfly Orchestra, sia con formazioni più ristrette come il quintetto o il sestetto.

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