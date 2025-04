Nella 65a Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana debutta uno dei più apprezzati direttori italiani: Francesco Ivan Ciampa

L’Orchestra Sinfonica Siciliana si prepara ad accogliere sul podio Francesco Ivan Ciampa, tra i più affermati direttori italiani della sua generazione, alla guida di un programma per la 65a Stagione 2024/2025 che accosta pagine sinfoniche di Georges Bizet e Ottorino Respighi, in un viaggio musicale che attraversa Roma, il Brasile e le Vetrate di una chiesa immaginaria. Il concerto rappresenta anche il debutto con la FOSS di Francesco Ivan Ciampa, bacchetta dalla carriera internazionale che si è distinta sia nel repertorio operistico sia in quello sinfonico, per la sensibilità interpretativa e l’attenzione al dettaglio stilistico.

I due concerti si terranno sabato 26 aprile alle ore 17.30 e domenica 27 aprile alle ore 21.00 al Politeama Garibaldi, con un cambio di calendario rispetto alla consueta programmazione settimanale, in occasione della festività del 25 aprile.

Apre il concerto Roma, Sinfonia in do maggiore op. 3 di Georges Bizet, nel 150° anniversario della morte del compositore francese. Frutto di una lunga gestazione durata oltre dieci anni, la partitura – inizialmente concepita come un omaggio sinfonico a quattro città italiane – venne successivamente rielaborata in una suite di quattro movimenti, tra cui spicca lo Scherzo, spesso elogiato dalla critica. Sottoposta a diverse revisioni, l’opera fu pubblicata postuma e oggi appare come un brano vivace, costruito con intelligenza formale e ricco di suggestioni ritmiche, che fu particolarmente apprezzato anche da Gustav Mahler, che lo diresse per la prima a Vienna e poi negli Stati Uniti. Le atmosfere variate dei quattro movimenti – dalla battuta di caccia nei boschi di Ostia al carnevale romano – offrono uno spaccato dell’abilità di Bizet nel fondere lirismo e brillantezza orchestrale, in una partitura densa di richiami beethoveniani e accenti accademici

A seguire, un’incursione tra i ritmi e i colori dell’America Latina con “Canzone e danza”, terzo brano della suite Impressioni brasiliane di Ottorino Respighi. Composta dopo una tournée in Brasile nel 1927, questa pagina breve ma intensa rappresenta il culmine ritmico e brillante della trilogia che il compositore italiano dedicò alla sua esperienza sudamericana. Le danze brasiliane, e in particolare il ritmo di samba, si intrecciano con la scrittura orchestrale vivace e sapiente di Respighi, che qui dà prova di una leggerezza espressiva e di un gusto per il colore sonoro che affonda le radici nella musica popolare.

Chiude il concerto una delle opere sinfoniche più suggestive del repertorio sempre di Respighi: Vetrate di chiesa, quattro “impressioni sinfoniche” composte nel 1925-1926 e presentate in prima esecuzione assoluta a Boston nel 1927 sotto la direzione di Sergej Koussewitzki. Si tratta dell’orchestrazione dei Tre preludi su melodie gregoriane per pianoforte (1919), cui lo stesso compositore aggiunge un quarto movimento, dando vita a un affresco sonoro di grande impatto immaginifico. Ciascuno dei movimenti rappresenta una scena o un episodio sacro: dalla “Fuga in Egitto” raccontata attraverso un tema modale e l’intervento lirico del clarinetto, alla battaglia di “San Michele Arcangelo” contro il drago dell’Apocalisse, costruita su contrappunti serrati e squilli trionfali; dall’atmosfera mistica del “Mattutino di Santa Chiara”, resa con raffinati impasti timbrici e arpeggi sospesi, fino alla Solennità gregoriana di “San Gregorio Magno”, movimento conclusivo nel quale i rintocchi delle campane e le fanfare di corni evocano la spiritualità della liturgia antica.

—–

Georges Bizet

(Parigi 1838 – Bugival 1875; 150° anniversario della morte)

Roma, Sinfonia in do maggiore op. 37

Andante tranquillo, a cui segue un Allegro agitato

Allegretto vivace, Scherzo

Andante molto

Allegro vivacissimo (Finale)

Durata: 33’

°°°

Ottorino Respighi

(Bologna 1879 – Roma 1936)

Impressioni brasiliane

III Canzone e danza (Allegretto, Allegro moderato, Tempo I, Più vivo)

Durata: 5’

Vetrate di chiesa, quattro impressioni sinfoniche

La fuga in Egitto (Molto lento)

San Michele Arcangelo (Allegro impetuoso)

Il mattutino di Santa Chiara (Lento)

San Gregorio Magno (Lento-Moderato)

Durata: 27’

Orchestra Sinfonica Siciliana

Direttore Francesco Ivan Ciampa

Francesco Ivan Ciampa direttore

Nato ad Avellino nel 1982 e diplomato in Direzione d’orchestra al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, si perfeziona nelle più importanti accademie e scuole nazionali ed internazionali sotto la guida autorevole di Carlo Maria Giulini e Bruno Aprea. Collabora come assistente con Antonio Pappano e Daniel Oren. Ottiene numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale delle Arti 2010-2011 e il primo premio assoluto al Concorso Nazionale per Direzione d’orchestra del M.I.U.R. Tra le tante orchestre dirette i Münchner Philharmoniker, la Filarmonica Toscanini di Parma, la Filarmonica Salernitana, l’Orchestra del Royal Northern College of Music di Manchester, la Giovanile Italiana, l’Orchestra dell’Opéra Bastille di Parigi, I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra della Deutsche Oper di Berlino, l’Orchestra del Conservatorio di Musica di Santa Cecilia, I Solisti di Napoli, la Sinfonica di Valencia, la Sinfonica di Barcellona. Dirige grandi produzioni operistiche italiane e internazionali, come La Traviata di Verdi all’Opéra Bastille con pubblicazione di DVD nel 2014, alla Fenice di Venezia e al Regio di Torino, Nabucco di Verdi alla Deutsche Oper di Berlino e a Tel Aviv, L’Elisir d’amore di Donizetti al Colón di Buenos Aires, Rigoletto di Verdi e Madama Butterfly di Puccini ad Ancona, Attila di Verdi a Bilbao. Negli ultimi anni è protagonista indiscusso dei Festival italiani dedicati a Puccini e a Verdi: a Torre del Lago con Turandot e Madama Butterfly, a Parma con Il Corsaro, I Masnadieri e Nabucco. Collabora regolarmente con i più grandi nomi della lirica internazionale tra i quali ricordiamo: Leo Nucci a Piacenza con le acclamate produzioni verdiane di Macbeth e Simon Boccanegra e Diana Damrau a Parigi, Barcellona, Genova e Monaco. Recentemente ha diretto La Wally di Catalani a Modena, Piacenza e Ravenna; La Traviata al Massimo di Palermo, Salerno, Venezia e a Tokyo in tour con il teatro siciliano; Rigoletto a Genova e Parma; Il Barbiere di Siviglia di Rossini a Las Palmas e Venezia; Maria Stuarda di Donizetti a Berlino; Nabucco di Verdi e Norma di Bellini a Napoli e a Parma, Jerusalem di Verdi a Bilbao, Il Trovatore di Verdi a Monaco, Un Ballo in maschera di Verdi a Siviglia. Durante la stagione 2022/23, ha diretto diverse produzioni in importanti teatri, tra cui Il Trovatore alla Fenice di Venezia, Madama Butterfly al Teatro Verdi di Salerno, Turandot e Don Pasquale di Donizetti alla Staatsoper di Amburgo, Otello di Verdi al Teatro Verdi di Trieste, La Traviata all’Opernhaus di Zurigo, Fedora di Giordano al Teatro Perez Galdos di Las Palmas e Adriana Lecouvreur di Cilea al Teatro Regio di Parma. Tra gli impegni più recenti figurano Otello alla Bayerische Staatsoper di Monaco; Don Pasquale e L’Elisir d’amore alla Wiener Staatsoper di Vienna; La Fanciulla del West di Puccini al Teatro Regio di Torino e Anna Bolena di Donizetti al Teatro Verdi di Trieste, Il Trovatore al Regio di Parma e Madama Butterfly alla Deutsche Oper di Berlino.

Francesco-Ivan-Ciampa-foto-Roberto-Ricci

Biglietteria

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

Acquista online www.vivaticket.com

www.orchestrasinfonicasiciliana.it