Navigando Parole: il progetto editoriale di Daniele Zaccone

Il progetto di Daniele Zaccone e Paolo Girolimini che dà voce agli scrittori

Chi scrive lo sa: le parole hanno un peso, un ritmo, un’eco che va oltre la pagina. Ma spesso, in un mare affollato di contenuti, è difficile farle arrivare a destinazione. Ed è proprio qui che entra in gioco Navigando Parole, una realtà editoriale nata per valorizzare le voci degli scrittori — emergenti e non — attraverso strumenti innovativi, empatia vera e tanta passione per la narrazione.

Un porto sicuro per chi scrive

Dietro il timone troviamo Daniele Zaccone, editor, formatore e autore specializzato in scrittura immersiva, quella tecnica che ti risucchia nella storia, ti fa vivere la trama dall’interno, come se fossi tu il protagonista. Daniele è anche il fondatore di Navigando Parole, e ha un obiettivo preciso: offrire agli scrittori un luogo dove sentirsi ascoltati, capiti e valorizzati.

Al suo fianco c’è Paolo Girolimini, poeta e autore di favole. Paolo è l’anima gentile del progetto, capace di cogliere le sfumature liriche anche nei racconti più crudi. La sua esperienza nella scrittura poetica e fiabesca aggiunge un tocco di magia al lavoro editoriale, rendendo ogni interazione unica e profonda.

Più che un’intervista, un viaggio

Una delle colonne portanti del progetto sono le interviste online agli autori. Ma attenzione: non si tratta di domandine preconfezionate, bensì di conversazioni autentiche, frutto di una lettura completa e attenta dell’opera. Daniele e Paolo entrano nel cuore della storia, pongono domande mirate, stimolano riflessioni e creano un dialogo vero. Il risultato? Un contenuto che non solo promuove il libro, ma racconta anche la persona che l’ha scritto.

Le interviste vengono trasmesse in diretta su Instagram, Facebook e YouTube, e promosse con locandine personalizzate, teaser video e una comunicazione grafica accattivante che fa venir voglia di cliccare play.

Un approdo per autori (e lettori) in cerca di autenticità

Navigando Parole non si ferma alla promozione classica. Il progetto propone anche una serie di servizi creativi per autori.

Cosa fa, concretamente, Navigando Parole?

1. Interviste letterarie personalizzate

Daniele e Paolo leggono integralmente ogni libro prima di intervistare l’autore. Non c’è nulla di improvvisato. Le domande sono pensate per mettere in luce i punti di forza dell’opera, il vissuto dello scrittore, il messaggio profondo della storia. Le interviste vengono trasmesse in diretta su Instagram, Facebook e YouTube, e restano disponibili online come contenuti evergreen. Una promozione che non muore dopo una settimana.

2. Recensioni audio con voice-over

Un format unico, quasi da podcast: l’analisi del testo, della struttura narrativa, dei personaggi e dei temi viene registrata con una voce narrante professionale, accompagnata da musiche originali. L’effetto è quasi cinematografico: la recensione diventa un’esperienza.

3. Book trailer d’autore

Non i soliti trailer con testi scorrevoli e musica stock. Qui si parla di trailer creativi, che possono includere anche canzoni personalizzate, scritte appositamente per il libro. È un modo potente per comunicare l’anima dell’opera in pochi secondi.

4. Audio Libri e Audio letture con Voice Over

Audio Libri e audio letture di estratti creati con i criteri qualitativi di piattaforme come Audible. Voice Over diversi, con voci maschili e femminili: rigorosamente reali, niente text to speech da intelligenza artificiale, perché amiamo le sfumature delle voce umana, l’emozione dello speaker mentre legge è unica.

5. Eventi formativi e corsi online

Daniele sta sviluppando un corso completo di scrittura immersiva, pensato per accompagnare l’autore passo dopo passo nella creazione di una narrazione coinvolgente e profonda. Inoltre, il team organizza webinar gratuiti con professionisti della scrittura su tematiche come narrativa, linguaggio filmico, fumetti e intelligenza artificiale applicata alla scrittura.

C’è persino un contest di flash fiction: Mille e non più Mille, in collaborazione con lo scrittore Giuliano Olivotto, lanciato sui social, per coinvolgere la community e dare visibilità a nuovi talenti. Se vuoi partecipare fallo da qui: https://navigandoparole.com/mille-e-non-piu-mille/

Una rotta da seguire per chi vuole emergere

Nel panorama editoriale attuale, è facile sentirsi naufraghi. Le grandi case editrici non leggono i manoscritti, gli algoritmi dei social penalizzano i contenuti lunghi, e l’auto pubblicazione può diventare un deserto. Ecco perché Navigando Parole è diverso: perché mette al centro le persone, non solo i testi. Perché lavora con passione, e non per vendere servizi in serie. Perché dedica lo stesso tempo e la stessa cura, sia per gli autori di successo che per gli emergenti.

Come salire a bordo

Vuoi partecipare a un’intervista? Hai bisogno di una recensione professionale, un trailer d’impatto o un consiglio editoriale? Semplice: basta inviare un’e-mail a navigandoparole@gmail.com, allegando la tua biografia e la sinossi della tua opera. Il team valuterà ogni proposta con cura e rispetto, perché qui non si lavora a catena, ma si costruiscono relazioni vere.

Puoi anche visitare il sito ufficiale: www.navigandoparole.com, oppure seguire le pagine social per restare aggiornato su interviste, eventi e iniziative.

Navigando Parole non è un’agenzia, non è un collettivo, non è un semplice blog. È una bussola per chi scrive, una vela per chi sogna, un microfono per chi ha qualcosa da dire. E tu, sei pronto a salpare?

