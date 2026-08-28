Nasce a Campofelice di Roccella l’Associazione Nazionale Cittadini per la Legalità

La costituzione ufficiale nell’Aula consiliare del Comune, luogo simbolo della rappresentanza democratica e del servizio alla comunità.

È stata ufficialmente costituita l’Associazione Nazionale Cittadini per la Legalità, nuova realtà impegnata nella promozione della legalità, della responsabilità civica e del rispetto delle istituzioni. L’atto costitutivo si è svolto il25 agosto 2026, presso l’Aula consiliare del Comune di Campofelice di Roccella.

L’associazione nasce con l’obiettivo di diffondere sul territorio una cultura autentica della legalità attraverso iniziative culturali, percorsi educativi nelle scuole, convegni formativi e progetti di sensibilizzazione. Le attività saranno rivolte a rafforzare il contrasto a ogni forma di criminalità, favorendo una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini.

La scelta dell’Aula consiliare quale sede dell’assemblea costituente non è stata casuale, ma riveste un valore simbolico. È questo, infatti, il luogo nel quale trovano espressione la rappresentanza democratica, il confronto istituzionale e il servizio rivolto ai cittadini. Iniziare il percorso associativo proprio nel cuore della vita pubblica comunale significa affermare, fin dal primo momento, la volontà di operare nel rispetto delle regole, delle istituzioni e del bene comune.

L’Aula consiliare è stata messa a disposizione su gentile concessione del presidente del Consiglio comunale,Dott. Giovanni Venturella. Il presidente dell’Associazione Nazionale Cittadini per la Legalità,Dott. Vincenzo Arena, esprime al Dott. Venturella la propria gratitudine per aver consentito che l’atto costitutivo si svolgesse nel luogo cardine della vita democratica e istituzionale della comunità: cornice pienamente coerente con i valori e le finalità della nuova organizzazione.

Nel corso dell’assemblea si è proceduto all’elezione del primoConsiglio direttivo, così composto:

Presidente: Dott. Vincenzo Arena;

Dott. Vincenzo Arena; Vicepresidente: Primo Luogotenente E.I. Cav. OMRI Calogero Donato;

Primo Luogotenente E.I. Cav. OMRI Calogero Donato; Vicepresidente: Dott. Manlio Pellegrino;

Dott. Manlio Pellegrino; Consigliere e Tesoriere: Arch. Diego Leggio;

Arch. Diego Leggio; Consigliere:Rag. Soccorso Salamone.

Nella medesima seduta sono stati inoltre istituiti i primi dipartimenti operativi, destinati a indirizzare l’impegno dell’associazione verso alcune tematiche di primaria rilevanza sociale.

La direzione delDipartimento Violenza di genere e Bullismoè stata affidata alla Sig.raMaria Pia Esposito, che ricoprirà contestualmente anche il ruolo di Social Media Manager dell’associazione.

La guida delDipartimento Tutela ambientale, Territorio e Rapporti con le associazioniè stata invece assunta dal consigliereRag. Soccorso Salamone.

Attraverso i propri organi direttivi e i dipartimenti operativi, l’Associazione Nazionale Cittadini per la Legalità intende favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni, scuole e realtà associative, promuovendo occasioni di formazione, informazione e partecipazione attiva.

L’associazione si propone così come punto di riferimento per tutti coloro che desiderano contribuire alla crescita sociale, civile ed etica della società cittadina, nella convinzione che la legalità non debba rimanere un principio astratto, ma diventare una pratica quotidiana, una responsabilità condivisa e un patrimonio comune da custodire e trasmettere alle nuove generazioni.