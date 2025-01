Musica: “The last castrato. Arias for Velluti” di Franco Fagioli in uscita

L’ULTIMO CASTRATO NELL’ALBUM INEDITO DELLA STAR INTERNAZIONALE FRANCO FAGIOLI. “The last castrato. Arias for Velluti” è in uscita il 28 febbraio per Château de Versailles Spectacles. Il controtenore protagonista il 30 gennaio al San Carlo di Napoli in un recital dedicato al nuovo disco



Argentino di origini italiane, si è formato con il belcanto a Buenos Aires ed è oggi considerato uno dei più grandi controtenori al mondo: Franco Fagioli, Premio “Abbiati” nel 2011, racconta il suo inconsueto percorso musicale omaggiando l’ultimo celebre castrato nell’album “The last castrato. Arias for Velluti”, in uscita venerdì 28 febbraio 2025 per Château de Versailles Spectacles, registrato con Coro e Orchestra dell’Opéra Royal diretti da Stefan Plewniak.

Per questo suo nuovo disco Fagioli seleziona una collezione di cavalli di battaglia di Giovanni Battista Velluti (1780-1861), compositore e cantante italiano che lasciò un‘impronta indelebile tanto sui musicisti del suo tempo quanto su quelli delle generazioni successive. Gioachino Rossini e Saverio Mercadante, fra i più importanti compositori d’opera del XIX secolo, insieme ai meno noti – ma degni di essere riscoperti per la loro operosità e l’intenso scambio con Velluti – Paolo Bonfichi, Giuseppe Nicolini e Francesco Morlacchi, sono infatti gli autori presenti nell’incisione.«Questo progetto affonda le sue radici nel mio amore per il Belcanto – dice Franco Fagioli – che si è sviluppato mentre ero studente al Teatro Colón di Buenos Aires, un luogo con una solida tradizione operistica italiana. All’epoca ero il primo controtenore a studiare nella scuola di canto del teatro, tanto che non esistevano nemmeno gli spartiti per il mio repertorio.È per questo che ho iniziato a interpretare ruoli da mezzosoprano, termine che definisce ancor meglio di controtenore il mio registro vocale e che ritengo debba essere usato al di là del genere di appartenenza».Alcuni brani del disco saranno, inoltre, interpretati da Fagioli giovedì 30 gennaio 2025 in un recital che lo vedrà protagonista per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli, con l’Orchestra della fondazione e George Petrou sul podio. Si tratta dell’unica data italiana che anticipa l’uscita dell’album“The last castrato. Arias for Velluti”.