Musica: “Sei diventata nera” è il nuovo disco della Banda Leon

Oggi poniamo l’attenzione su Philippe Leon, che è un’artista poliedrico, infatti è un compositore, uno scrittore ed anche un paroliere della musica, che ha scritto testi per grandi nomi di artisti come Mina, Celentano, Loredana Bertè e tanti altri.

Lui è un grandissimo artista sia nella musica che nella pittura. Lo scorso anno e precisamente il 2 maggio uscì il suo disco intitolato “Una medicina”. In questo testo lui diceva che era in cerca della medicina per curare il “suo corason”.

Ora a distanza di un anno è uscito un nuovo disco, che è la versione “Taranta” del cult “Sei diventata nera” ed è come se ci fosse un filo sottile che unisce i favolosi anni Sessanta alle sonorità vibranti della musica popolare moderna e così la Banda Leon ha deciso di percorrere questo percorso, proponendo al suo pubblico questo nuovo singolo. Con questa nuova composizione l’intento della Banda Leon è quello riaccendere l’estate con questa versione della “Taranta” del cult “Sei diventata nera”.

C’è un filo sottile che unisce i favolosi anni Sessanta alle sonorità vibranti della musica popolare moderna, così la Banda Leon ha deciso di percorrerlo tutto. Secondo la Banda Leon questa è una rivisitazione coraggiosa e travolgente di uno dei brani più iconici della canzone italiana: “Sei diventata nera”. L’ascolto di questa composizione fa pensare ad un ponte tra passato e futuro: il ritmo della Taranta. Dimenticate la versione originale legata al mondo dei balneari d’altri tempi.

La Banda Leon ha preso il DNA del pezzo e lo ha immerso in un’atmosfera totalmente nuova, dove i suoni della taranta la fanno da padrone. Il risultato è un brano dal sapore moderno, capace di far battere il cuore e muovere i piedi, rispettando l’anima della melodia, ma vestendola con l’energia del folklore contemporaneo.

Questa composizione musicale sarà ascoltata dai meno giovani con i ricordi dei tempi trascorsi ed accompagnerà le nuove avventure dei giovani di oggi e questo brano segnerà un punto di incontro tra generazioni diverse, che avranno in comune la passione per la musicalità di questo brano molto divertente e coinvolgente.

Tanto sarà il coinvolgimento nel ballare questa canzone con un ritmo molto veloce e tanti saranno gli sguardi tra le persone, che saranno coinvolte in ambienti di ballo e di ascolto di musica nella sua espressione più comunicativa, che sarà l’incontro per tanti appassionati.

Qui è possibile vedere il video del pezzo musicale con la regia di Marcello Bertoni