Musica: “Se resteremo uguali” il nuovo singolo della cantautrice siciliana Lucia

Il 28 marzo arriva “Se resteremo uguali” di Lucia: il nuovo singolo della cantautrice siciliana celebra legami familiari e cambiamenti.

Lucia presenta il suo nuovo singolo “Se resteremo uguali”, una toccante riflessione sui legami affettivi, le radici che ci definiscono e il fluire del tempo. Il brano sarà disponibile dal 28 marzo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

La giovane cantautrice siciliana, dall’inconfondibile voce cristallina, amalgama nel suo nuovo singolo un sound coinvolgente con parole di grande intensità emotiva, offrendo all’ascoltatore un viaggio ricco di significati universali e introspezione. “Se resteremo uguali” è frutto di emozioni autentiche, commovente espressione di gratitudine, capace di risuonare nelle corde più intime dell’anima.

Lucia celebra la bellezza dei ricordi condivisi e il desiderio di preservare quelle preziose connessioni che ci rendono “giganti”. Con immagini evocative, come il fluire di un fiume e il ritorno delle onde, la cantautrice invita a riflettere sull’importanza di ciò che ci radica al nostro essere, anche quando il tempo sembra allontanare persone e momenti preziosi.

Un omaggio alle radici e alla forza dell’amore familiare. Il brano è dedicato alla nonna di Lucia, figura fondamentale nella sua vita e simbolo di unità per l’intera famiglia. “Mia nonna – racconta Lucia – era il nostro punto di riferimento, una donna straordinaria che ci ha insegnato il valore dell’amore, dell’unione e del sostegno reciproco. Porto il suo nome con fierezza e sento che una parte di lei vive ancora in me. Anche se la sua assenza ha lasciato un vuoto profondo, i suoi insegnamenti sono un’eredità preziosa che continua a ispirarci.“

Il suo canto si eleva a inno alla forza interiore per andare oltre la nostalgia, le sfide e le incertezze della quotidianità. “Con questa canzone – spiega Lucia – ho voluto raccontare i legami che ci accompagnano nel tempo, anche quando la vita ci porta a cambiare. È un invito a guardare ‘sempre su’, riscoprendo energia e forza nei ricordi e nel valore autentico delle nostre radici.”

Un rodato team creativo per una produzione curata nei dettagli. Il singolo nasce dalla collaborazione creativa con Manuel Finotti, Laura Di Lenola e Carlotta Foddanu per il testo, ed è stato prodotto musicalmente da Manuel Finotti. Il risultato è un brano in cui si potrà riconoscere chiunque stia vivendo o aspiri a vivere l’alchemica potenza dei legami familiari e affettivi.

Se resteremo uguali è distribuito da Caronte Music Group via Altafonte Italia. Il nuovo singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale che sarà disponibile, dal 28 marzo, sui canali social della cantautrice siciliana.

Copertina singolo Se resteremo Uguali di Lucia

Biografia

Lucia (nome d’arte di Lucia Rizzo, classe 1999) nasce a Catania in una famiglia amante della musica. Cresce circondata dai vinili collezionati dal padre e sviluppa una passione per il musical e il Festival di Sanremo, considerato da lei un appuntamento imperdibile. A soli 11 anni, Lucia debutta sul palco con un concertino organizzato per il 40esimo compleanno della madre, lasciando tutti senza parole con il suo talento naturale. Dopo questo evento, inizia quindi a studiare canto e pianoforte, gettando le basi per il suo percorso musicale. Sceglie di lavorare da indipendente curando personalmente ogni dettaglio della sua produzione musicale. Nel 2023 esordisce con “Dentro questa casa”, singolo dallo stile introspettivo che raccoglie consensi di critica e pubblico. Successivamente, con “Britney in Versace”, entra nel circuito musicale internazionale, con passaggi radiofonici in USA, Canada e Regno Unito. Tra i suoi brani più amati: “Un Posto Piccolissimo”, finalista al Roma Music Festival, e successi come “Sto correndo forte”, contro la violenza di genere, “Strobo”, dal sapore disco anni ’90 rivisitato, e “Due volte”, un inno alla resilienza. Attualmente, la cantautrice si divide tra Catania e Roma per lavorare al suo primo album.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0wKiiAbA6C1mMZAak8Epv1?si=SzX58kotQRmboINjaLhmug

Youtube: LUCIA – YouTube