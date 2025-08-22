Musica: Nadiejda Miura, è uscito il singolo “I wish to love you”

Nadiejda Miura vive ad Asti e da oltre dieci anni esplora e manipola i suoni dell’elettronica, creando un universo musicale personale e riconoscibile.

Le sue principali ispirazioni spaziano tra mondi diversi, come quelli di Grimes, 4s4ki e IAMX, ma ogni produzione porta con sé un’impronta unica.

Con uno stile che unisce sperimentazione, emozione e identità, Nadiejda dà vita a musica che racconta se stessa, senza mai perdere la propria autenticità.

Presentazione di “I wish to love you”

“I wish to love you” mostra un beat arcigno che accompagna vocals eteree. Per ascoltatori di artisti come Grimes, 4s4ki e IAMX rappresenta l’ennesima prova che Nadiejda Miura, con un sound ben riconoscibile, riesce a trasportare lontano l’ascoltatore grazie sia ad ambientazioni sonore electro mentali che ad un cantato giocoso ed impalpabile.

Nadiejda Miura

INFO:

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/7d4vjljoqyXPAl4fNCnieY?si=J0xTDBE-S0GhwBtNCiZ3aQ

Instagram: https://www.instagram.com/nadiejdamiura/

Nota:

Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Mobmagazine.it.

L’Articolo è stato inviato da Felice Monda sulla piattaforma del sito ufficiale di mobmagazine.it.