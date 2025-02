Musica: Monica Brown torna col singolo “Lacrime Sospese”

Monica Brown torna dopo un anno di stop con un singolo dal titolo “Lacrime Sospese”.

Un brano, che ha catturato l’attenzione degli ascoltatori che si rispecchiano nel testo, consapevoli del tempo che passa velocemente, con la voglia di afferrarlo con le mani, per non far arrivare il domani incerto.

Vivere di bei ricordi,e fotografarli nella mente, prima che, la vita cambi la gente.

Storie di vita vera, consapevolezza di conoscere il peso delle scelte, sbagliate o giuste, non ha importanza.

Molti ascoltatori si sono immedesimati nell’equilibrista che dondola lassù, tra una realta’ vissuta, e l’altra sempre sognata, coscienti di aver lasciato in sospeso situazioni ammuffite in un cassetto, e di non avere il tempo per poterle risolvere.

“Le lacrime sospese tra cielo e terra che non trovano spazio per cadere a terra” lo slogan gia virale su Tik Tok, a poche ore dall’uscita del singolo.

Social:

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5XCS94Xt1NeFBsBt5e943T?si=nzKxg1CdTNa13vJa3JBrgQ

TikTok : https://www.tiktok.com/@monica_brown_

Facebook: https://www.facebook.com/monica.brown20/

Official Fanpage https://www.facebook.com/MonicaBrownOriginal/

Instagram: https://www.instagram.com/monica_brown_/