Musica: Love Ghost – esce il nuovo singolo “Decoy”

La collaborazione tra Love Ghost e Katsu Energy è un mix unico di rock shoegaze e trap latino, che fonde perfettamente trame di chitarra sognanti con ritmi trap ipnotici.

La canzone porta gli ascoltatori in un viaggio che sfida i generi, guidato da un assolo di chitarra inquietantemente bello e melodie eteree che catturano l’essenza dell’introspezione e dell’emozione cruda.

Il suono shoegaze che questa volta i Love Ghost hanno adottato si sposa perfettamente con le influenze trap latine di Katsu Energy, creando una traccia che è sia atmosferica che energica.

“Decoy” è un’audace dichiarazione di fusione artistica, che invita gli ascoltatori a esplorare lo spazio nel quale due mondi si scontrano. Perfetto per le playlist Rock, Grunge, Latin e Rock.

“Decoy” è il primo singolo del prossimo disco “Memento Mori”. “Memento Mori” è un viaggio crudo e immersivo attraverso l’amore, la perdita e la resa dei conti esistenziale, che fonde rock alternativo, emo trap e influenze urban latine.

Love Ghost continua a spingersi oltre i confini, collaborando con alcuni degli artisti emergenti più entusiasmanti del Messico (Deer, Plata Shail, El Verumcito, Young Aleexx, Katsu Energy, Ardis e X Kori insieme ai produttori Berdu, Otho ed Erving River) per creare un’esperienza sonora interculturale che risuona con i fan di Peso Pluma, Junior H e Bring Me The Horizon.

Con melodie inquietanti, testi introspettivi e una fusione di voci spagnole e inglesi, Memento Mori cattura le emozioni di una generazione alle prese con l’impermanenza. Le tracce spaziano da inni trap ad alta energia a ballate malinconiche guidate dalla chitarra, rendendolo perfetto per playlist come Alternative Beats, Rock This, Viva Latino, Fresh Finds Latin e New Noise.

Con il crescente supporto mediatico di Rolling Stone, AltPress e delle principali testate latine, oltre a milioni di streaming su tutte le piattaforme, “Memento Mori” è pronto a entrare in contatto con gli ascoltatori di tutto il mondo e ad ampliare il ponte tra la scena musicale alternative e quella latina.

