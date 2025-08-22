Musica: Love Ghost, è uscito il video di “Car Crash”

“Car Crash” è una ballata per pianoforte cruda ed emotivamente carica, una meditazione inquietante su crepacuore, fragilità e relazioni finite.

Ridotta a pianoforte, voce e alcuni elementi percussivi, la canzone mette in mostra un lato più vulnerabile della band, una canzone che trasmette tanta poesia. Parla di un amore improvviso e violento, come una collisione, che si è lasciato alle spalle silenzio, rimpianto e bellezza. Con una produzione cinematografica e testi che mettono a nudo l’anima, “Car Crash” è perfetta per le vostre playlist di ballate o emozionanti.

I Love Ghost combinano alternative rock, grunge, metal, pop-punk, acustica, hard rock e altri generi. Dal punto di vista dei testi, le canzoni hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso a testa alta traumi e problemi di salute mentale.

Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), hanno suonato dal vivo in 4 continenti. Si sono esibiti al Los Angeles Warp Tour con i Wiplash nel 2025.

In Messico, hanno collaborato con artisti come Wiplash, Adan Cruz, Santa RM, Dan Garcia, Ritorukai, Blnko, Rayben, El Burger e molti altri.

A livello globale hanno collaborato a brani con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty, Bali Baby, Tankurt Manas (Turchia) e a un intero album con SKOLD. Hanno ottenuto co-firme da Rolling Stone Magazine (con oltre 10 articoli), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Lyrical Lemonade, EARMILK, Backseat Mafia, Alternative Press e molti altri.

