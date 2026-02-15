Musica: Love Ghost, è uscito il singolo “Vengeance”

Vengeance è un inno hard rock, un inno energico e ritmato sulla vendetta: con riff di chitarra epici, con voci urlate e con cori da stadio questo brano ha tutto ciò che un inno hard rock richiede.

Dopo averlo presentato in anteprima durante il loro tour britannico sold out, l’intero pubblico cantava sempre “AVE ULTIO” con la band alla fine del concerto e sembrava una scena del film “Il gladiatore”. Questo brano è prodotto dalla leggenda del rock e del metal Tim Skold.

Vengeance è il primo singolo estratto dal prossimo album “Anarchy and Ashes”.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=cYk1YN1gLos

Biografia

I Love Ghost combinano alternative rock, grunge, metal, pop-punk, hard rock ed altri generi.

I testi delle canzoni hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso, a testa alta, traumi e problemi di salute mentale.

Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), hanno suonato dal vivo in 4 continenti. Si sono esibiti al Los Angeles Warp Tour con i Wiplash nel 2025. In Messico hanno collaborato con artisti come Wiplash, Adan Cruz, Ritorukai, Blnko, El Burger e molti altri.

A livello globale hanno collaborato a brani con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty ed ad un intero album con SKOLD. Hanno ottenuto pubblicazioni su RollingStone Magazine (con oltre 10 articoli pubblicati), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Lyrical Lemonade e molti altri.

INFO:

Website: https://www.loveghost.com

