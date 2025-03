Mostre: Von Buren Contemporary presenta “Evoke not provoke”

Von Buren Contemporary è lieta di presentare EVOKE NOT PROVOKE (Evocare non provocare), la nuova mostra personale di Agostino Rocco. Le creazioni tecnicamente abbaglianti di Rocco si inseriscono nella grande tradizione dei ritratti.

Attraverso le tredici opere esposte e servendosi dei tempi verbali all’infinito e all’imperativo del titolo, Rocco ribadisce come il potere evocativo dell’arte sia più potente di un atteggiamento di provocazione, sterile se, come spesso accade, è fine a sé stesso. L’artista, consapevole di quanto le provocazioni siano ormai parte integrante del modo in cui comunichiamo e ci esprimiamo, esorta l’arte a liberarsi da questa dinamica.

L’apparente staticità dei volti rappresentati svela un’intensità sorprendente, in cui la resa della pelle sembra incredibilmente reale. La luminosità degli azzurri, dei viola e dei gialli evoca l’esplosione della vita nella sua dirompente bellezza, un valore che, secondo l’artista, sta lentamente dissolvendosi.

Agostino Rocco è nato a Padova nel 1971, città in cui lavora. Artista autodidatta, Rocco si è dedicato allo studio della storia dell’arte, in particolare dei grandi artisti toscani e fiamminghi del XV secolo, così come delle scuole francesi e olandesi del XVII secolo. Privilegia la rappresentazione di volti umani, che realizza a partire dalla manipolazione digitale seguita da una ricostruzione e ripittura.

Pur attingendo da fonti eterogenee, l’estetica della moda ha un richiamo distintivo, evidente nella posatezza delle sue figure da cui emerge una ricca espressività, enfatizzata da accenni di deformazione fisiognomica.

GALLERY:

INFO:

Von Buren Contemporary presenta

EVOKE NOT PROVOKE

Con le opere di

Agostino Rocco

Vernissage

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025

dalle 18:00 alle 21:00

Testo critico: Anna Gasperini

Curatrice e organizzazione: Michele von Büren

la mostra resterà aperta fino al 11 aprile 2025

orari: lunedì-sabato 11:00-13:30 e 15:30-19:30

Von Buren Contemporary

Via Giulia 13, 00186 Roma