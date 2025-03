Mostre: “Signium, personale dell’artista Pierdonato Taccogna alla Galleria “Il Casino delle Muse” di Palermo

“Signium”: a Palermo una mostra che va oltre il visibile tra bellezza, salute e introspezione.

Lo scorso venerdì 28 febbraio, la prestigiosa Galleria “Il Casino delle Muse” di Palermo, uno spazio espositivo che abbraccia l’arte in tutte le sue forme, dalla pittura alla scultura, dal design ai gioielli, ha avuto l’onore di inaugurare la mostra personale dell’artista Pierdonato Taccogna, intitolata “Signium”. L’evento, che si è svolto dalle 17:00 alle 20:30, ha attirato un pubblico selezionato di critici d’arte, collezionisti e appassionati, che hanno potuto godere di un’esposizione di altissimo livello, immersa in un’atmosfera di raffinata eleganza.

La serata è stata ulteriormente arricchita dall’intervento della prestigiosa iridologa Daniela Valenza, che ha offerto una fusione affascinante tra l’arte visiva di Taccogna e la sua ricerca naturopatica, creando per gli ospiti un’esperienza multisensoriale di rara intensità. Le opere, cariche di simbolismo e introspezione, hanno stimolato una profonda riflessione nei visitatori, accompagnate dall’avvolgente aroma del tè, che ha contribuito a creare un ambiente caldo e accogliente, reso ancor più piacevole dalla costante presenza della designer Antonella Cusimano.

«La mia arte nasce dall’esperienza del coma che ho vissuto a 15 anni. Sono stato miracolato e ho visto la classica luce bianca, il tunnel bianco. Da quel momento mi sono posto una domanda: perché mi è stata donata nuovamente la vita? E come posso raggiungere quella stessa intensità di luce attraverso l’arte? Così mi sono ricollegato al mondo dell’universo. Il colore è fondamentale nella mia pittura: lo creo personalmente e lo tempero con oli pregiati per ottenere una brillantezza superiore. Il colore, per me, è il mezzo attraverso cui posso raccontare la luce. “Signium”, Il titolo della mostra- prosegue l’artista -, nasce dal segno lasciato dalla penna Bic, uno strumento che utilizzo per necessità, per imprimere un segno tangibile. Ho iniziato con la penna nera e poi ho introdotto altri colori. Con la penna Bic lavoro su piccoli formati, mentre nella pittura ho bisogno di liberarmi, di raccontare la mia visione del cosmo. Attraverso l’arte esprimo quel desiderio profondo che tutti abbiamo: guardare più in alto, verso il sole, le stelle, le nuvole… elementi familiari che ci fanno stare bene».

«Le opere esposte, conducono il pubblico in un percorso che va oltre il visibile, invitando ciascuno a contemplare le connessioni sottili tra il cosmo sconfinato e le intricate bellezze del microcosmo. La collaborazione unica con l’iridologa Daniela Valenza arricchisce ulteriormente questa esperienza espositiva. Valenza, attraverso l’antica arte dell’iridologia, esplora e mette in luce l’intricato tessuto energetico e psico-emotivo delle persone. Questo dialogo trasversale tra l’arte visiva di Taccogna e la ricerca olistica di Valenza si traduce in una meditazione profonda sulle interconnessioni universali, offrendo al visitatore una nuova chiave interpretativa per comprendere la complessità della vita».

Giuseppe Carli, critico d’arte, ci spiega il senso della Personale “Signium” di Pierdinato Taccogna:

Dorotea Rizzo intervista Pierdinato Taccogna in mostra alla Galleria Il Casino delle Muse:

L’inaugurazione ha rappresentato un’occasione straordinaria per esplorare nuove frontiere della percezione artistica e del benessere.

Le opere di Pierdonato Taccogna saranno disponibili in galleria anche dopo l’evento dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30 oppure visitate il sito web all’indirizzo www.ilcasinodellemuse.com.