Mostre: “Interwoven” con le opere di Kristina Milakovic e Marco Stefanucci

Von Buren Contemporary è lieta di presentare Interwoven (Intreccio), la bipersonale che esplora l’interconnessione tra le opere di Kristina Milakovic e Marco Stefanucci.

Come suggerisce il titolo, la mostra ruota attorno ai concetti di fusione e interazione che si celano dietro i soggetti rappresentati dai due artisti che, con i loro linguaggi inconfondibili, propongono paesaggi immaginari e storie dal sapore antico. È dunque l’intreccio tra passato e presente ad essere protagonista, mediato dall’immaginazione unica di Milakovic e Stefanucci.

Al centro della pratica artistica di Kristina Milakovic vi è un’interpretazione personale di paesaggi campestri fortemente emozionali ed evocativi, in cui ruderi e rovine sono avvolti dalla natura in modo dirompente. Attraverso l’uso bilanciato di colori brillanti e di tonalità marroni scure proprie del bitume, Milakovic rappresenta scenari rarefatti ricchi di colature e sfumature per suggerire atmosfere oniriche con un’estetica che vira all’astrazione.

Marco Stefanucci predilige l’uso di colori neutri con accenni di macchie e segni di usura, per evocare un’estetica vissuta e suggerire come l’opera, pur toccata dai segni del tempo, sia sopravvissuta attraverso i secoli. Le opere presenti in mostra, di gusto Settecentesco, illustrano scene con un chiaro richiamo alla mitologia classica con corpi rappresentati in una varietà di pose ed immersi tra edifici antichi e atmosfere ultraterrene. Si narrano storie in cui il destino degli uomini era sottoposto al volere divino.

I paesaggi con accenni di rovine avvolte dalla vegetazione di Milakovic e le opere a sfondo mitologico di Stefanucci, creano dunque un dialogo significativo tra la memoria storica e letteraria e la contemporaneità in cui viviamo, intrecciando poeticamente simboli passati e presenti in una narrazione visiva unica.

Kristina Milakovic nasce a Belgrado nel 1976 da una famiglia di artisti. Dal 1996 vive in Italia, completando la sua laurea all’Accademia di Belle Arti di Roma. Espone in numerose mostre e fiere, sia all’estero che in Italia.

Marco Stefanucci è nato nel 1970 a Roma, dove si è diplomato in Grafica e Laureato in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università La Sapienza. Ha esposto in Italia, Francia, Belgio, Germania, Inghilterra e Lussemburgo.