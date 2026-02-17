Mostre: “Cromatismi, artisti a confronto”, collettiva d’arte a Palermo

Arriva a Palermo “Cromatismi”, un progetto collettivo d’arte che vedrà confrontarsi artisti di talento dal 20 febbraio al 2 marzo 2026, presso l’Ex Real Fonderia alla Cala.

Evento voluto da Filippo Lo Iacono, maestro artista internazionale che ha esposto in Europa e oltre oceano e in questo contesto artist manager dell’organizzazione.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione e al supporto di partner e sponsor, che hanno deciso di accompagnare questa splendida iniziativa:

Città di Palermo

Fondazione Costanza

Filippo Lo Iacono Artist

Edgar Mabboux

Tanti talentuosi artisti conosciuti tra cui Ernesto Butticè, Sandro Santo Aruta e Moreno Lonardi e la presenza di artisti emergenti.

Curatori che daranno il via al convegno dedicato all’arte contemporanea oggi:

Marco Amato (critico d’arte)

Filippo Lo Iacono (artista/manager)

Vincenzo Cucco (curatore d’arte)

Maurizio Lucchese (critico d’arte)

Elia Severino (avvocato)

Gabriele Giovanni Vernengo (giornalista)

Non mancheranno anche momenti di reading poetico curati da Rosa Maria Chiariello e le anteprime delle collezioni artistiche di “LE BRV” e Rita Di Carlo.

L’evento sarà inoltre arricchito dalla partecipazione di modelle: la nota e talentuosa Rosy Carta, Serena Bommarito, Miriam Vitale e Vittoria Martinelli.

Tra gli altri partecipanti Ketty Tamburello, Serena Contino, Enrica Berna, Adriana Bellanca, Alessandra Di Girolamo, Palma Civello, Gabriella Maggio, Rita Scelfo, Pietro Manzella, Ornella Mallo, Marcella Argento, Giuseppe Bagnasco e Roberta Strano.

Ospiti

Sonia Contino, Totó Borgese, Giuseppe Prestigiacomo e Rosy Carta model

Gli artisti in mostra

Serena Contino, Claudia Rutelli, Giusi La Barbera, Antonella Gatti, Gabriele De Biasio, Rosanna La Mantia, Simona Dragomir, Marcella Biancardi, Giusi Messina, Orietta Blasizza, Erica Borgobello, Elena Bullo Daniel Franzo.

Foto e video Alexandra Gavrilescu

Cromatismi si propone come un momento di riflessione e innovazione, un’occasione di dialogo tra pubblico, artisti e curatori, promuovendo così una più profonda comprensione delle tendenze contemporanee.